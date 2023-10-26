艾市女嫌弒母 疑長期藥物成癮

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加州 華人聚集的艾爾蒙地 市（El Monte）22日（周日）下午發生一起命案，當時有媒體直升機攝像頭拍到現場的血腳印，然而該案遠比想像得血腥恐怖。據最新消息，25歲的嫌犯將其母親斬首後，竟把頭顱扔進垃圾桶，令人毛骨悚然。

根據ABC7電視台的報導，嫌疑人為25歲的西裔女子Kimberly Monique Gonzalez，目前以涉嫌謀殺和使用致命武器行凶被逮捕，保釋金200萬元。洛杉磯縣地區檢察官辦公室表示，她用刀刺死了其母親、44歲的Jacqueline Perez，案發地點位於Ranchito大街11000號街區的一棟房屋內。

警方接到報案趕到現場後，發現了已經沒了氣息的死者，不久後，逮捕了嫌疑人。根據KTLA當時航拍畫面，命案現場佈滿血腳印。之後ABC7電視台的航拍畫面又捕捉到，警方在命案民宅翻垃圾桶，找到了被害人的頭顱。有警探透露，命案現場畫面極其血腥。

警方尚未透露這起家庭悲劇的原因。不過根據ABC7對鄰居的採訪，嫌疑人Kimberly Monique Gonzalez似乎有藥物成癮問題。

有鄰居稱，死者是位很好的母親。在命案發生的房子中，幫忙照顧著兩個孫子（或孫女）以及其女兒（嫌疑人）的三個兄弟姊妹。案發現場還懸掛著慶祝生日的橫幅。

根據被害人的弟弟（或哥哥）Julio Perez，案發當時，他11歲的姪女從屋內跑出來，滿身是血，目睹了命案過程。之後，在他人的幫助下報了警。他說，可能受害人和嫌疑人發生了爭吵，但他想不通為何嫌疑人會下如此狠手。