華人律師劉龍珠 參選加州49選區眾議員

華人律師劉龍珠宣布參選加州49選區議員。（劉龍珠提供）

聖蓋博谷社區知名的南加州華人 律師劉龍珠，宣布參選加州第49選區眾議員，他的競選理念和動力主要來自兩方面：教育 公平性和社會安全。

劉龍珠認為加州最需要改變的其中之一，就是將種族列為入學資格考量範圍的風氣。雖然2020年將16號提案列入票選被選民否決，但他認為逐漸左傾的加州，類似法案還會東山再起。當年16號提案意圖廢除加州於1996年通過的209號提案。209號提案禁止在公務員招聘、政府合同和公立教育中考慮種族、性別和族群因素。

劉龍珠說，基於種族作為入學評判的標準之一，其實有很多壞處。華人首當其衝受到影響，對於重視教育的華人，很多移民來美就是為了讓小孩受到更好的教育，有些不富裕的家庭甚至砸鍋賣鐵搬到好學區。但基於種族的入學標準，卻將很多小孩的努力付諸東流。其次，對於從這種入學機制中受益的種族如非裔，也不公平。一旦社會產生「他們是被照顧才進名校」的刻板印象，對他們的職業生涯會產生不利影響。

劉龍珠的另一個競選理念為改善社會治安。他說，長期以來他都在關注華人社區的安全問題。他說，如今很多華人出門不敢背名牌包，怕被搶劫，尤其是華人女性、長者。如今入室盜竊日益增多，盜賊明目張膽，盜竊如同在自家一樣輕鬆。劉龍珠說，洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）「不適合做檢察長」。

劉龍珠為共和黨人，挑戰該選區現任加州眾議員、民主黨籍的方樹強（Mike Fong）。