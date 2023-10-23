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短租客堵塞廁所淹水 Airbnb房東損失30萬元

編譯陳盈霖／綜合報導
北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因客人堵塞廁所，整個屋子遭水淹沒，損失30萬元。（ABC 7）
北加州Airbnb房東傑姆澤公寓因客人堵塞廁所，整個屋子遭水淹沒，損失30萬元。（ABC 7）

洛杉磯ABC 7電視台報導，北加州Airbnb房東傑姆澤（Erika Gemzer），其位於Mission District的公寓因房客堵塞馬桶，加上公寓年久失修，導致水淹沒房屋，如今面臨30萬元損失且無處可去。「很難相信一個堵塞且破損的馬桶，會造成如此大損失」傑姆澤說，「馬桶壞了，水流15個小時。」

這一切起因於3月15日，四位房客透過Airbnb，在她樓上單位住一個月。「他們於4月13日晚間離開，推測馬桶堵塞開始可能在這之前或之後」傑姆澤說。

他們住在樓下的單位，但由於並未出現任何危險訊號，直到發現整個漏水時為時已晚。「我是被水聲吵醒的」傑姆澤說，「水從每個縫隙、每個開口、每個地方湧出。」

她緊急聯繫Airbnb，對方告知她要取得房屋維修的完整估價和收據。她說，Airbnb調查水管工花費數周才確定廁所堵塞原因，「廁所S型水管彎處，塞滿嬰兒濕紙巾」。

僅管她並未責怪客人，但估計損失加上無法租用住處造成的收入損失和其他成本，約30萬元左右。

傑姆澤對Airbnb房東保護政策也感失望。他們宣稱替房東提供300萬元保護，然「事實證明，其中90%費用都沒包括，他們給我3萬1000元報價」傑姆則說，「我相信我的房子保險價值達300萬元，但事實並未如此，因此若想成為Airbnb者，最好調查一下可以購買的保險。」

Airbnb發言人日前向ABC 7發出聲明稱，「我們試圖派第三方調查損害情況，但房東拒絕，並表示房主保險公司正替她提供損壞和臨時住宿支援。僅管如此，我們仍願意支付房屋預訂損失、額外報銷等。然傑姆則對此聲明表示「內容不實」，稱她從未拒絕第三方調查。

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