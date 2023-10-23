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「Rite Aid」加州關店31家 華人感慨

記者王若然／阿罕布拉報導
華人聚集的阿罕布拉市即將關閉的「Rite Aid」位於920 E Valley Blvd。（谷歌地圖）
華人聚集的阿罕布拉市即將關閉的「Rite Aid」位於920 E Valley Blvd。（谷歌地圖）

全美最大的連鎖藥局之一「Rite Aid」上周向美國破產法庭申請破產保護。在其重組的計畫中，將關閉全國154家店，包括加州31家店。

「Rite Aid」近幾年銷售額下滑，又面臨多起過度供應處方箋止痛藥訴訟案。為了減少債務，節省支出，只能忍痛關閉多家店鋪。

洛杉磯縣，至少10家店將關閉，橙縣預計關閉六家，內陸帝國預計關閉兩家，其中安大略（Ontario）位於South Archibald Avenue的一家「Rite Aid」已經關閉。「Rite Aid」表示，這些店中有些已經關閉，有些已經貼出閉店通知，將在未來幾周內關閉。

在洛杉磯縣即將關閉的店鋪，包括洛杉磯市三家；唐尼（Downey）、長堤市、布班克（Burbank），柯汶那（Covina），拉朋地（La Puente），阿罕布拉（Alhambra），拉米拉達（La Mirada）各一家店。

華人聚集的阿罕布拉市即將關閉的「Rite Aid」位於920 E Valley Blvd。該店位於一個商業廣場內，同一廣場有星巴克、港式餐廳、華人經營的蛋糕店、健身房等商家。住在該廣場附近的王女士介紹，她經常來這個廣場買午飯，偶爾順道去這家「Rite Aid」逛一逛買點便宜的開架化妝品。她五六年前入住阿罕布拉時已有這家店了，沒想到受這次破產風波影響，現在要關門，有點傷感。王女士說，其實藥局的競爭很大。順著Valley大道再往東開車不過兩個路口，就有一個比「Rite Aid」更大的CVS店，兩者一定存在競爭關係。

橙縣關閉的六家店分別在丹那岬（Dana Point），爾灣，拉古納尼格爾（Laguna Niguel），約巴林達（Yorba Linda），聖塔安那（Santa Ana），柯斯塔梅沙（Costa Mesa）。內陸帝國關閉的兩家分別位於安大略市和Menifee。

此外，洛杉磯縣以北的范杜拉市和Oxnard有兩家店關閉，聖地牙哥縣有四家店關閉，北加州有七家店關閉。

洛杉磯 破產 阿罕布拉

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