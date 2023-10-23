梁嬌穎 華裔首登紐約喜劇節
南加華裔喜劇女演員梁嬌穎（Jiaoying Summer）將於11月6日參加紐約喜劇節（New York Comedy Festival），在阿波羅劇院（THE APOLLO）登場表演，她將成為該喜劇節成立近20年來首位登場的華裔女性。
紐約喜劇節可謂是殿堂級的喜劇節， 湧現諸如Judd Apatow、Bill Burr和Margaret Cho等喜劇明星。梁嬌穎表示，紐約喜劇節高手雲集，她能參加是因為她在紐約喜劇圈表現活躍，在紐約三大俱樂部有出色的表演。今年是她第二次參加紐約喜劇節，但表演場地升級到阿波羅劇院，劇院有1600至1700座位，那裡的觀眾也很苛刻，不滿意會用東西砸表演者。阿波羅考察她八個月，她覺得這個表演機會很有意義，能向世界展現華人的喜劇才華，將是她演藝生涯的里程碑，一個小時的表演裡她會濃縮一個第一代亞裔單親母親移民在美國的生活。
梁嬌穎同時也在進行全美巡演，10月8日她在南加州柯汶那（Covina）的Laugh Factory表演，明年開始全球巡演，第一站是新加坡，之後會去加拿大、英國、澳洲等地。
梁嬌穎表示，她在舞台展示亞裔的性感，希望塑造有血有肉的亞裔，而不是刻板符號化的亞裔形象。她的喜劇風格像子彈一樣有力且切中要害，她把她童年創傷、母女關係、單親母親育兒等生活經歷變成喜劇，展現亞裔和亞裔女性的生活真相。
洛杉磯時報評價她是「洛杉磯喜劇界的女主角」，BBC稱她為「女人改寫好萊塢喜劇圈」。Vogue雜誌將她描述為「全國喜劇界聲音代表」，NHK World Japan描述她用喜劇「有效對抗亞裔仇恨」。
她出生在中國河南，之後赴美留學。今年33歲的她在TikTok上坐擁百萬粉絲，社交網路平台的觀看次數超過10億。她是喜劇界冉冉升起的華裔女演員。她表示，她最初的夢想是演員，但是因為口音一直拿不到好角色。後來在一名導演建議下進入喜劇行業。她的喜劇宗旨是有尊嚴的取悅觀眾，而不是靠取笑亞裔來獲得笑聲。希望借助自己的影響力去改變美國主流對亞裔的看法，用幽默表明態度。
她最近主演Netflix「女性喜劇秀」（WOMEN IN COMEDY），同時她30分鐘的喜劇特輯「Hot Girl Summers」正在Peacock TV和Prime上播出。
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