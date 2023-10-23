梁嬌穎 華裔首登紐約喜劇節

南加華裔喜劇女演員梁嬌穎將於11月6日在紐約喜劇節的阿波羅劇院（THE APOLLO）登場表演。（梁嬌穎提供）

南加華裔 喜劇女演員梁嬌穎（Jiaoying Summer）將於11月6日參加紐約喜劇節（New York Comedy Festival），在阿波羅劇院（THE APOLLO）登場表演，她將成為該喜劇節成立近20年來首位登場的華裔女性。

紐約喜劇節可謂是殿堂級的喜劇節， 湧現諸如Judd Apatow、Bill Burr和Margaret Cho等喜劇明星。梁嬌穎表示，紐約喜劇節高手雲集，她能參加是因為她在紐約喜劇圈表現活躍，在紐約三大俱樂部有出色的表演。今年是她第二次參加紐約喜劇節，但表演場地升級到阿波羅劇院，劇院有1600至1700座位，那裡的觀眾也很苛刻，不滿意會用東西砸表演者。阿波羅考察她八個月，她覺得這個表演機會很有意義，能向世界展現華人的喜劇才華，將是她演藝生涯的里程碑，一個小時的表演裡她會濃縮一個第一代亞裔 單親母親移民在美國的生活。

梁嬌穎同時也在進行全美巡演，10月8日她在南加州柯汶那（Covina）的Laugh Factory表演，明年開始全球巡演，第一站是新加坡，之後會去加拿大、英國、澳洲等地。

梁嬌穎10月曾在柯汶 那市的Laugh Factory表演。（梁嬌穎提供） 梁嬌穎在舞台展示亞裔的性感，希望塑造有血有肉的亞裔，而不是刻板符號化的亞裔形象。（梁嬌穎提供）

梁嬌穎表示，她在舞台展示亞裔的性感，希望塑造有血有肉的亞裔，而不是刻板符號化的亞裔形象。她的喜劇風格像子彈一樣有力且切中要害，她把她童年創傷、母女關係、單親母親育兒等生活經歷變成喜劇，展現亞裔和亞裔女性的生活真相。

洛杉磯時報評價她是「洛杉磯喜劇界的女主角」，BBC稱她為「女人改寫好萊塢喜劇圈」。Vogue雜誌將她描述為「全國喜劇界聲音代表」，NHK World Japan描述她用喜劇「有效對抗亞裔仇恨」。

她出生在中國河南，之後赴美留學。今年33歲的她在TikTok上坐擁百萬粉絲，社交網路平台的觀看次數超過10億。她是喜劇界冉冉升起的華裔女演員。她表示，她最初的夢想是演員，但是因為口音一直拿不到好角色。後來在一名導演建議下進入喜劇行業。她的喜劇宗旨是有尊嚴的取悅觀眾，而不是靠取笑亞裔來獲得笑聲。希望借助自己的影響力去改變美國主流對亞裔的看法，用幽默表明態度。

她最近主演Netflix「女性喜劇秀」（WOMEN IN COMEDY），同時她30分鐘的喜劇特輯「Hot Girl Summers」正在Peacock TV和Prime上播出。