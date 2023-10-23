少數族裔媒體專題探討 亞裔長者需要心靈關懷

亞裔美國人聯合會臨時執行董事Neeta Patel。（視訊會議截屏）

來自全美各地的亞太社區年長者工作者代表近日探討文化和藝術如何在美國亞太裔銀髮族的心靈照顧中更好發揮作用，呼籲社會除了提升對亞太裔年長者的身體和健康看護外，也需更多給與他們心靈和精神層面的照顧和關愛。

少數族裔媒體中心20日舉辦「﻿社區照顧者-藝術家和活動家如何講好亞太裔故事」的專題，藉藝術放大亞裔 美國人的集體聲音，亞太裔社區也透過創作的藝術視覺化來反映和強化文化身分，期望在仇外心理和刻板印象揮之不去的時代，減少扭曲觀念並對亞太裔年長者的傷害。

亞裔美國人聯合會臨時執行董事Neeta Patel表示，護理工作其實涉及文化、歷史、心理和精神等多層面的複雜性。她所服務的亞裔美國人聯合會統計顯示，50%的看護人有5年以上經驗，但高達67%的護工和看護人沒有相關培訓經驗，26%的看護人培訓不足，這些都使得他們面對來自不同地區、不同文化背景以及不同人生經歷的年長者時，面臨很多挑戰。

與會專家表示，亞太裔有很多才華出眾的人才，比如文藝、娛樂、體育和飲食等方面人才濟濟，關鍵是將他們挖掘出來，並讓這些人才在照顧社區的事務中發揮作用。

國家亞太老齡化中心傳播與活動執行經理Benny Lai。（視訊會議截屏）

國家亞太老齡化中心傳播與活動執行經理Benny Lai表示，今年他們和一系列的組織加強合作，介紹全職看護人的生活，先後採訪了來自南印度、日本和泰國的移民 看護人和他們的照顧對象，這些採訪都實地實拍，真實反應了看護與被看護人的生活。看護人在照顧別人的同時，自己也面臨很多挑戰，比如工作中的精神壓力，生活中的貧困壓力等，他們的生活改善相當緩慢。

亞美資源工作坊籌款和項目負責人Dianara Rivera。（視訊會議截屏）

亞美資源工作坊籌款和項目負責人 Rivera的工作基地在麻薩諸塞州，主要關注亞太裔邊緣社區的住房和移民問題。她表示，他們近年搜集了不少亞太裔互相關愛互相支持的故事，這些故事反應了亞太裔如何看待自己，以及如何看待第二故鄉美國和整個世界。她表示，除了社會工作者外，現在不同族裔的藝術家、畫家、作家、詩人、攝影家也加入進來，一起看護亞太裔社區。

SEAD計畫聯合執行董事Jessica Eckerstorfer。（視訊會議截屏）

SEAD計畫聯合執行董事Jessica Eckerstorfer表示，他們目前正在執行一個搜集和保存東南亞 地區移民故事的項目，通過藝術和醫學之外的元素和年長者互動，越來越多的年長者家人及晚輩，也正一起參與進來。