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兄妹檔「短賣屋」詐騙近1200萬 750人受害

記者趙健／洛杉磯市報導
核桃市女子Bianca Gonzalez日前因與其兄共謀房地產欺詐，被判處三年10個月監禁。（圖片取自pexels.com）
核桃市女子Bianca Gonzalez日前因與其兄共謀房地產欺詐，被判處三年10個月監禁。（圖片取自pexels.com）

41歲核桃市女子岡薩雷茲(Bianca Gonzalez)日前因房地產欺詐罪，被判處三年10個月監禁。岡薩雷茲透過與其兄共同經營的房地產公司，誘騙買家投標虛假的「短賣屋（Short Sale）」房源，騙取近1200萬房屋付款，共計超過750人受害。

在房地產交易中，短賣是指將房屋以低於房貸欠款餘額的價格出售。 這種交易發生在屋主沒有能力償還貸款，且房屋目前的市場價格不足以償還欠款。 短賣屋交易較一般房屋銷售更為複雜，買家報價後，需通過銀行審核，只有當銀行接受買家的出價，產權才會被轉至新任屋主。

岡薩雷茲與其兄舍內克（Adolfo Schoneke）正是利用短賣交易的複雜流程，騙取大批買家付款。據美國檢察官辦公室（U.S. Attorney's office）資料，核桃市居民岡薩雷茲與其兄舍內克，在喜瑞都市（Cerritos） 、拉帕瑪市（La Palma）和長堤市（Long Beach）設立多家房地產和託管公司進行詐騙。 他們一方面將虛假的短賣屋房源掛牌出售，吸引買家興趣；另一方面，他們誘騙屋主或居住者允許房屋開放參觀，安排 「開放日」讓潛在買家看房，以獲得報價。

每位參與投標的買家都會被告知他們的報價是唯一被屋主接受的，並通過偽造「銷售批准函」（sales approval letter）說服買家支付房屋的首付款或全額。兄妹二人利用其地產公司員工的名字開設帳戶，接收買家付款，逃避監管。 在收到買家付款後，他們會告訴受害者，由於銀行需要更多時間審批短賣屋交易，產權易主不得不被推遲，有些交易被拖延數年之久。

美國檢察官辦公室稱，岡薩雷茲和其兄舍內克及其同謀，從約750名受害者那裡騙取超過1170萬元。 儘管部分受害者獲得賠償，但仍有給近400名受害者損失超過600萬元。 其兄舍內克已於去年10月承認罪行，並被判處9年監禁。

房地產 核桃 貸款

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