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台美盃籃球賽 以球會友做公益

記者張庭瑜/洛杉磯報導
全體來賓在比賽結束後齊聚一堂，合影留念。（記者張庭瑜/攝影）
全體來賓在比賽結束後齊聚一堂，合影留念。（記者張庭瑜/攝影）

第二屆台美盃籃球友誼賽10月22日（周日）在Citrus社區大學熱鬧開打，當天全部收益也全部贈予公益團體「饅頭基金會」。

在比賽當天，中華民國與美國國旗高掛場內，見證台美間深厚友情。賽事分為兩隊，一隊由台美商會和中華航空組成，另一隊則是美國中國信託銀行。當天中場休息，台美商會啦啦隊更用台灣經典歌曲如「練舞功」等熱力出演。

繼去年成功舉辦友誼賽，三方決定繼續以球會友，也希望藉此機會鼓勵更多台商和僑界社團參與。除體育精神，這次賽事還做公益。由台美商會名譽會長劉雅薇提議與「饅頭基金會（Care Mission USA）」合作，決定收取每人最低5元入場費，所有門票收入，都將捐助給需要的病患和小孩。

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀對參加第二屆台商籃球友誼賽感到高興，並感謝所有人的熱情參與。他希望活動能吸引更多年輕人參與，並鼓勵他們堅持籃球夢想，同時也為公益事業做貢獻。

台美商會會長吳宣蓉（左一）、饅頭基金會董事藍祖琳（右一）、駐洛杉磯台北經濟文化辦...
台美商會會長吳宣蓉（左一）、饅頭基金會董事藍祖琳（右一）、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀一同手握愛心餅乾合影。（記者張庭瑜/攝影）

台美商會會長吳宣蓉表示，這是第二屆籃球友誼賽。除體現友誼和促進交流外，希望為籃球運動吸引更多關注和支持。

饅頭基金會董事藍祖琳讚揚籌辦這場賽事的團隊，並感謝大家熱情參與。他說，這些商會不僅協助籌辦籃球友誼賽，還慷慨贊助玩具、口罩，送給有需要的兒童和醫院。饅頭基金會以「一餐一饅頭」理念，象徵微小的愛心也能對社會產生巨大影響。

比賽得到許多企業大力支持。美國中國信託銀行負責場地租借，朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）董事長徐明豐，不僅擔任台美商會和華航聯隊總教練，還贊助所有參賽球員球衣。Panda Express提供賽後餐點。此外，中華航空特別提供200份全新概念旅行包給現場觀眾，並加碼提供一張洛杉磯台北往返經濟艙機票，作為現場抽獎獎品。

中場休息時，有啦啦隊帶來精彩表演。（記者張庭瑜/攝影）
中場休息時，有啦啦隊帶來精彩表演。（記者張庭瑜/攝影）

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