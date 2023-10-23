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棕櫚谷警中槍殉職 天普警分局將募款

記者張宏/洛杉磯報導
洛縣警局天普分局將於26日將為日前在棕櫚谷市執勤頭部中彈死亡的警官Ryan Clinkunbroomer舉辦悼念和募款活動。（天普警局提供）
洛縣警局天普分局將於26日將為日前在棕櫚谷市執勤頭部中彈死亡的警官Ryan Clinkunbroomer舉辦悼念和募款活動。（天普警局提供）

洛縣警局天普分局將於26日為日前在棕櫚谷市執勤頭部中彈死亡的警官Ryan Clinkunbroomer舉辦悼念和募款活動。今年30歲的Ryan Clinkunbroomer在洛縣警局從警8年，遇害之前剛剛訂婚。

Ryan Clinkunbroomer一門三代警察，他的祖父和父親也曾在洛杉磯郡警察局工作。對於他的死亡，洛縣警局天普分局表示哀痛，因此借助這次活動讓大家在不幸中更加團結，在悲慟中變得更加堅韌。希望民眾能和洛縣警局警察一起緬懷Ryan的犧牲，幫助他的家庭度過這個最艱難的時刻。

Ryan Clinkunbroomer於9月16日在棕櫚谷市執勤，在其駕駛的巡邏車內遭槍擊頭部中彈。事發時，他駕駛警車停在棕櫚谷市警察局前的街道上。監控錄像顯示，一輛黑色汽車先是在警車後方減速暫停，幾秒鐘後開到警車駕駛座一側停下，然後加速駛離。警車則在向前移動一兩英尺後停住。當天下午6時左右，有人發現警車內的Clinkunbroomer身受槍傷昏迷不醒。他被緊急送往蘭開斯特市醫療中心，但因傷勢過重不幸身亡。

活動時間是10月26日中午11時到下午3時，地點是5939 Golden West Ave. Temple City。Ryan Clinkunbroomer捐款請聯絡 [email protected] 或者323-365-1754。

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