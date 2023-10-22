遊民住房計畫推遲 長堤改推帳棚專區

長堤市計畫以帳棚專區暫時收容遊民。（取自NBC電視台畫面）

洛杉磯縣長堤 市進行中的遊民 長期居住計畫進展緩慢，因此正在考慮代以施工僅需三周的臨時帳棚專區。長堤市原本想在西區的Multi-Service Center附近新建33間迷你宅，同時改裝汽車旅館Luxury Inn為遊民住房，但是因為工期延遲，因此長堤市計畫改為新設帳棚專區，以供遊民暫住。

NBC訪問的遊民Chelsea Walker說，她們都想住進屋子，但感覺卻得等到天荒地老，她與朋友已經在街邊帳棚待了好幾個月，非常擔心每兩周就會被趕去別的地方。另一位遊民 Tyese Drenek則說，太多人坐困愁城了。

因為長期住房延誤，因此長堤市Homeless Services Advisory Committee的主席Julie Lie表示，帳棚專區（tent village）是合理的選項，畢竟問題一直都在，得想個別的辦法解決。

帳棚專區工期只需三周，而且費用遠低於改裝旅館與新建迷你住宅。佛州 坦帕市（Tampa）的前例顯示，主打「safe sleep」的帳棚專區，備有保全與圍籬，還有住民規約，並且提供就業服務，以及飲食與洗衣等基本服務。

另一名遊民Rachel Callahan說，她們需要盥洗間與自來水，而帳棚專區聽起來是個不錯的選擇。她先前住過收容所，但是因為太不健康所以又搬了出來。Rachel Callahan患有雙極性情緒障礙，需要有私人空間；Chelsea Walker也說她住不了收容所。

遊民Tyese Drenek則說，帳棚專區應該是個她們能夠回歸正常生活的出發點，因為她需要地方擺東西，也需要自來水，然後能找到工作，安頓自己。