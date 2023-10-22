我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

楊夢瑩 積極為殘障人士權益奮戰

記者張宏╱洛杉磯報導
楊夢瑩患有脊髓性肌肉萎縮症，卻沒有阻礙她追夢腳步。從好萊塢大廠端咖啡的小實習生，變身為獨當一面的視覺特效師。（記者張宏／攝影）
楊夢瑩患有脊髓性肌肉萎縮症，卻沒有阻礙她追夢腳步。從好萊塢大廠端咖啡的小實習生，變身為獨當一面的視覺特效師。（記者張宏／攝影）

楊夢瑩說， 描述自己特徵中的任何一個，如脊髓性肌萎縮症患者、華裔美國人、女性都似乎是人生旅途中的挑戰。媽媽曾經對她說，她要得到一個機會，必須比健康人多付出五倍的努力。她剛開始時，在幕前或幕後都沒有看到像她一樣的人，這促使她需要證明自己，不被忽視。

因此她聯合其他人共同創立1in4Coalition。這個名字源自2020 年人口普查，其中四分之一的美國成年人認為自己患有殘疾，無論是明顯的還是隱形的。她將繼續推動殘障人士的權益而努力，以提高人們對周圍尚未被關注人群的認識。能夠關注他人，為改變世界做出努力

楊夢瑩也鼓勵和歡迎多樣化的人群進入她的公司。她說，即使在這個行業工作了十多年， 直到今天，當她以視覺特效總監身分出現在片場時，別人問她的第一個問題依然是「你來這裡找誰？」這是每天都會發生的事情。在今年奧斯卡提名名單裡，在視覺效果類別的視覺特效總監中沒有一個女性。事實上， 曾有一位女性視效大師（VFX Supe）在視覺效果類別中獲獎，但要追溯到上世紀60年代。而過去10年的電影作品裡，只有七個有色人種的女性是視效總監。

因為接受華文媒體採訪，楊夢瑩當天特別穿了一件紅色衣服。她說，她的姥姥和阿姨都很喜歡時尚，尤其是喜歡花朵圖案的衣服，這讓她印象深刻。因為工作原因，黑色是她的主色調，但她還是喜歡購物，尤其喜歡穿法國的服裝品牌。她也喜歡化妝，尤其作為視效專家，她知道什麼顏色和陰影線條在什麼光線下最適合。

楊夢瑩在Instagram上關注3000多個人，她說，喜歡收集和觀看別人發的各種影像，關注的人有很多藝術家或時尚博主。她還給領養的兩隻狗狗開設Instagram帳號。

時尚 人口普查 奧斯卡

上一則

加州首見本地感染登革熱

下一則

FBI數據：加州暴力犯罪年增3.8%

延伸閱讀

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
「100元吃遍東北早市」造假 博主道歉了 網怒：道歉能當早餐吃？

「100元吃遍東北早市」造假 博主道歉了 網怒：道歉能當早餐吃？
假冒餐廳社群帳號 舊金山灣區民眾匯款訂餐受騙

假冒餐廳社群帳號 舊金山灣區民眾匯款訂餐受騙
餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用

餐廳突傳優惠訊息？當心詐騙 北加灣區多店被冒用
州老齡化總體規畫 法拉盛里民大會討論

州老齡化總體規畫 法拉盛里民大會討論
殘障紀錄片「銘記柳溪的歷史」法拉盛放映研討

殘障紀錄片「銘記柳溪的歷史」法拉盛放映研討

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機