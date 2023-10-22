楊夢瑩 積極為殘障人士權益奮戰

楊夢瑩患有脊髓性肌肉萎縮症，卻沒有阻礙她追夢腳步。從好萊塢大廠端咖啡的小實習生，變身為獨當一面的視覺特效師。（記者張宏／攝影）

楊夢瑩說， 描述自己特徵中的任何一個，如脊髓性肌萎縮症患者、華裔美國人、女性都似乎是人生旅途中的挑戰。媽媽曾經對她說，她要得到一個機會，必須比健康人多付出五倍的努力。她剛開始時，在幕前或幕後都沒有看到像她一樣的人，這促使她需要證明自己，不被忽視。

因此她聯合其他人共同創立1in4Coalition。這個名字源自2020 年人口普查 ，其中四分之一的美國成年人認為自己患有殘疾，無論是明顯的還是隱形的。她將繼續推動殘障人士的權益而努力，以提高人們對周圍尚未被關注人群的認識。能夠關注他人，為改變世界做出努力

楊夢瑩也鼓勵和歡迎多樣化的人群進入她的公司。她說，即使在這個行業工作了十多年， 直到今天，當她以視覺特效總監身分出現在片場時，別人問她的第一個問題依然是「你來這裡找誰？」這是每天都會發生的事情。在今年奧斯卡 提名名單裡，在視覺效果類別的視覺特效總監中沒有一個女性。事實上， 曾有一位女性視效大師（VFX Supe）在視覺效果類別中獲獎，但要追溯到上世紀60年代。而過去10年的電影作品裡，只有七個有色人種的女性是視效總監。

因為接受華文媒體採訪，楊夢瑩當天特別穿了一件紅色衣服。她說，她的姥姥和阿姨都很喜歡時尚 ，尤其是喜歡花朵圖案的衣服，這讓她印象深刻。因為工作原因，黑色是她的主色調，但她還是喜歡購物，尤其喜歡穿法國的服裝品牌。她也喜歡化妝，尤其作為視效專家，她知道什麼顏色和陰影線條在什麼光線下最適合。

楊夢瑩在Instagram上關注3000多個人，她說，喜歡收集和觀看別人發的各種影像，關注的人有很多藝術家或時尚博主。她還給領養的兩隻狗狗開設Instagram帳號。