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全美藝術菁英大獎 即起報名海選

洛杉磯訊
由全美藝術菁英協會主辦的「全美藝術菁英大獎」（Best Young Artist Awards, BYAA）目前開啟報名與海選環節。（主辦方提供）
由全美藝術菁英協會主辦的「全美藝術菁英大獎」（Best Young Artist Awards, BYAA）目前開啟報名與海選環節。（主辦方提供）

由全美藝術菁英協會主辦的「全美藝術菁英大獎」（Best Young Artist Awards, BYAA）目前開啟報名與海選環節，邀請年輕藝術家積極參與選。

「全美藝術菁英大獎 BYAA」創辦於洛杉磯，旨在為全美藝術菁英們提供展示作品與交流合作的平台，希望打造成「年輕藝術家的奧斯卡獎」。多年來藝術界各類評選及獎項不少，但全美藝術類新人獎項的空缺，很少有專注於表彰和培養尚未成名但潛力巨大的年輕藝術家的獎項。年輕新人藝術家尤其需要業內外關注，為他們提供展示自己才華的平台，讓更多人看到他們的潛力，也為更多年輕藝術家帶來創作的動力與希望。

比賽近期宣布開啟報名與海選環節，吸引全美大量年輕藝術家報名參選。大賽設有全美十大藝術菁英大獎及數個行業新秀獎，雖是一個年輕獎項，但匯集多名業內舉足輕重的權威人士擔任評委，評委行業橫跨藝術、文化、設計、電影、音樂等各類型，包括前環球影業藝術總監Leigh Grey、迪士尼零售創意經理Emily Nyburg、Coosi Studio創始人Cooper Dai、好萊塢製作人Max Epstein等人。

除評選出行業最具潛力和價值的新晉藝術家，還將為參選的藝術家提供專業指導和發展規劃諮詢，讓參選藝術家不虛此行。大賽將針對不同年齡和背景的參賽者設立獎項，報名及參賽事宜請聯絡[email protected]

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