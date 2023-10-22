羅省中華會館國慶活動 僑界聯歡

全體賓客齊聚一堂，新僑老僑攜手共襄盛舉，一同為華僑節慶祝。（記者張庭瑜/攝影）

羅省中華會館10月21日(週六)下午2時在羅省中華會館大禮堂舉行南加州 全僑慶祝中華民國 112周年國慶暨第71屆華僑節大會等系列活動，眾多傳統僑社和新僑聯歡，一同切下慶祝蛋糕，祝福華僑「生日快樂」。

僑聯美西南辨事處主任文光華指出，國旗不僅是中華民國的象徵，也是保護海外華人的庇護傘。文光華回顧華僑節由來時，憶起71年前南京政府遷至台北時，召集來自世界各地的300多名僑聯成員於台北進行為期7天的會議。會後總統蔣公成立華僑救國聯合總會，此事件對台灣及海外華僑有著重大意義，不僅記錄了華僑對於創建中華民國的重要貢獻，還肯定了華僑對國家建設和發展的重要作用。

面對當前全球局勢的不確定性，文光華呼籲華僑繼續堅定地支持中華民國，並強調華僑在國家的歷史發展中的重要角色。他認為海外華僑是國家的重要支柱，應該受到重視和重用，有助於提高台灣在國際上的知名度。他也期待海外華僑的後代能積極融入主流社會，並成為中華民國的有力支持者。他也提到自己每年都會從共和黨中挑選有潛力的青年前往華府DC實習，希望他們將來能代表華僑社區對社會作出貢獻。