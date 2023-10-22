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蒙市健身房泳池 華男溺斃

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
警察為溺水男子做心肺復甦。（高先生提供）
警察為溺水男子做心肺復甦。（高先生提供）

10月17日（週二），在蒙特利公園（Monterey Park）一間華人常光顧的健身房發生了一起溺亡事故，一名48歲的華裔男子游泳時溺水，最終被確認死亡。

事件發生在蒙市416 S Atlantic大街的LA Fitness健身房。根據現場一位目擊者的說法，當時這位男士就在他旁邊的泳道游泳，溺水時並沒有落水聲音，當目擊者游回時，就看到LA Fitness的工作人員為其做心肺復甦，但男子似乎沒有反應。

另一位不願意透露姓名的華裔女士表示，事情發生後，警局人員堵住了健身房的門，「所有人都聚集在門口處，留下姓名和聯絡方式後才能離開」，推測警方應該是通過這個方法核對會員姓名，找出溺亡者信息。該女士說，她當時聽到健身房裡有人說發生了死亡事故，感到很害怕。

一位華人高先生描述了他當時所見情形，他說大約七點半時從健身房出來，看到一輛警車飛奔過來，警察停在門口立刻向泳池方向過去。他就去泳池那裡看了一眼，當時泳池邊有一男子躺著，可以看到該男子肚子已經很鼓，臉已經發紫，在警察對其進行心臟復甦後並沒有任何反應。隨後，該男子被911急救人員抬走。高先生補充，當時泳池裡有很多人，正常情況下，只要求救，一定有人能發現，他猜想該男子可能是在水裡暈過去。

洛杉磯縣屍檢官辦公室於17日確認了該男子已死亡。死者名為Peter Ma，今年48歲，死因仍在調查當中。目前該健身房已經恢復正常營業。警方表示，該起案件仍在調查中。

一位目擊者稱，事故發生時所有人都聚集在門口處，等待填寫個人信息。（目擊者提供）
一位目擊者稱，事故發生時所有人都聚集在門口處，等待填寫個人信息。（目擊者提供）
事故發生後警方堵住了門口。（目擊者提供）
事故發生後警方堵住了門口。（目擊者提供）

健身 華人 華裔

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