偷分員工小費 韓烤肉店遭罰

洛市牛國BBQ的廣告。（取自Oo-Kook Korean BBQ網站）

洛杉磯 市韓國城烤肉店「牛國Oo-Kook Korean BBQ」三度遭到聯邦勞動部懲處，這次是因為在2021年4月至2022年10月間，私自允許管理人員參與雇員的小費分成，導致35名員工少拿了2萬8213元的小費。

勞動部18日的公告指出，吃到飽餐廳Oo-Kook Korean BBQ違反「公平勞動基準法」（Fair Labor Standards Act），允許一名經理參與員工的小費分成（tip pool），導致35人少領了2萬8213元的小費。

因此勞動部的裁處如下：積欠工資2萬8213元應該退還員工，違約賠償2萬8213元給員工。另因「牛國BBQ」在2012年、2020年已被查處私扣工資，因此這次加罰民事罰鍰1萬103元。

勞動部強調，餐廳負責必須確保每個員工都領到應得的工資，包括小費在內，如有困難應該利用勞動部提供的線上應用程式，或向分處尋求協助。這次的調查是跨區域餐飲員工調查行動（Food Services Workers Initiative）的一部分，行動宗旨就在增進職場公平，Koreatown Immigrant Workers Alliance也提供了關鍵資料，使得本案能夠順利結案。