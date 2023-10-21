大英博物館葛飾北齋名作 首度來美

寶爾博物館與大英博物館合作的《北齋：巨浪之外》展21日起正式揭幕，將展出至明年元月7日。（記者蕭迪玉/攝影）

大英博物館 收藏著名藝術大師葛飾北齋（Katsushika Hokusai）的主要作品，10月21日起在寶爾博物館首度與美國民眾見面，精選出的120餘幅葛飾北齋作品中 ，包括《富嶽三十六景》系列中的18幅版畫，及全球曝光度最高的浮世繪作品〈神奈川沖浪裏〉（又名巨浪）。

大英博物館曾於2017年推出「北齋：巨浪之外」展，主題著重於北齋晚年30年間的各類作品包括水墨卷軸、版畫和稿件書籍等，冠名「巨浪之外」，因為這件作品經常出現在各式各樣的手提袋、餅乾罐及生活用品上，已成為代表亞洲藝術的經典圖像。

寶爾博物館館長Sean O’Harrow博士表示，爾灣博物館在董事長施劉秀枝及前館長Peter Keller 居中連繋下，自2008年與大英博物館建立合作關係，三度推出大英博物館著名的埃及文物展。在經歷疫情 之後，很榮幸今年與大英博物館再續前緣，向美國民眾介紹代表亞洲藝術的葛飾北齋版畫及畫作。

寶爾博物館董事長施劉秀枝指出，葛飾北齋的作品可以在世界上的任何一個角落看到，也代表日本 浮世繪藝術的顛峰，甚至對歐洲印象派的畫家莫內、梵谷都有啟發，是全球最具影響力的藝術家。

大英博物館日本館館長Alfred Haft介紹說，《北齋：巨浪之外》展涵蓋了葛飾北齋從1791到1849年間（31歲到去世），各階段的經典作品，除了《富嶽三十六景》系列中的18幅版畫，還有花鳥、肖像、山川、瀑布、橋樑和鬼故事，以及持續出版60多年的《北齋漫畫》選作，創作形式包括黑白版畫、彩色版畫、扇面畫、卷軸畫、插畫和設計稿等。這些珍貴的藝術品，可以讓觀眾全面認識葛飾北齋的個人及職業生涯，以及他對藝術狂熱的投入與追求。