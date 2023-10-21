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台灣動保團體 免費救助流浪貓咪

記者張庭瑜/洛杉磯報導
室內舉辦的貓咪領養活動對於促進流浪貓的領養非常有益，讓潛在的領養者能夠仔細觀察貓咪，還可以幫助確保貓咪與新家庭的適配度。（Dora提供）
室內舉辦的貓咪領養活動對於促進流浪貓的領養非常有益，讓潛在的領養者能夠仔細觀察貓咪，還可以幫助確保貓咪與新家庭的適配度。（Dora提供）

洛杉磯的「Furever Bliss」（長久的幸福）貓咪救援團隊，因其積極參與拯救流浪貓逐漸聲名大噪。儘管僅成立四年，但該團隊的熱情與承諾在拯救、提供醫療照護、進行絕育手術、促進領養服務，以及喚起社區對流浪貓的關注，也使越來越多人認識到他們的存在。該團隊創辦人之一Dora強調，該組織旨在改善弱勢動物的生活狀況，同時減少流浪貓的數量。

Dora坦言，團隊在四年前成立時主要依賴個人捐款和志工的貢獻來推動工作，同時努力喚起社區對流浪動物問題的關心。他們深信，透過減少流浪貓的數量並提高領養率，可以顯著改善這些生命的處境。Dora同時指出，洛杉磯地區流浪貓問題嚴重，動物收容所容量不足是主要原因之一。他認為政府和社區需要強化動物管理和絕育計劃，以有效控制流浪貓的數量。

目前，Furever Bliss團隊核心成員約有7位，但每次活動都能吸引十多位志工的積極參與，而團隊的社群媒體擁有3000名成員。該團隊主要服務於洛杉磯地區，但視資源和需求擴展至鄰近地區，如北加聖地牙哥。儘管規模不大，但他們逐漸吸引志同道合的人加入，自願協助救援貓咪，甚至運送至遠方地區如聖地牙哥和北加。每月的洛杉磯地區領養活動也為許多流浪貓找到永久溫馨的家。

談到最令人印象深刻的救援故事，Dora分享多個感人例子。例如，三年前，一隻貓因下巴受傷和內出血而急需救援。團隊動員起來，成功治好了這隻貓，花費達2萬元。貓咪康復良好，讓團隊成員鬆一口氣，直呼「生命無價」，目前該隻貓咪雖然性格膽小，但仍在尋找適合的家庭。

談及未來目標，Dora鼓勵更多人關注流浪貓問題並提供支持，無論面臨多大挑戰，Furever Bliss團隊都堅守初衷，不懈努力，致力於挽救每一隻需要幫助的貓咪。

Furever Bliss團隊不定期參與夜市活動，設立攤位，為路過的民眾提供領養...
Furever Bliss團隊不定期參與夜市活動，設立攤位，為路過的民眾提供領養貓咪的機會。（Dora提供）
經過攤位的民眾往往會被可愛的貓咪所吸引。牠們的活潑總是能夠引起路人的注意，為那些...
經過攤位的民眾往往會被可愛的貓咪所吸引。牠們的活潑總是能夠引起路人的注意，為那些有意領養貓咪的人提供機會，考慮將它們帶回家。（Dora提供）

洛杉磯 聖地牙哥 北加

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