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華女30+追夢 動畫首作入圍電影節

記者子為/洛杉磯報導
華女李臻不斷轉換人生賽道，用她的勇氣和天賦在動畫電影領域開拓新天地。(受訪者提供）
華女李臻不斷轉換人生賽道，用她的勇氣和天賦在動畫電影領域開拓新天地。(受訪者提供）

在30歲的年紀放下已有事業，幾乎從零開啟一份新事業會面臨哪些挑戰？美籍華人李臻用她的勇氣和天賦在動畫電影領域開拓新天地，她的首部動畫短片入圍國際多個知名電影節，包括聖丹斯電影節（Sundance Film Festival）、薩格勒布世界動畫電影節（Animafest Zagreb）等。

李臻出生在重慶，在成長階段隨家人移民美國，大學在賓大（University of Pennsylvania）就讀建築專業，畢業後在台灣、中國大陸等地工作。2016年，李臻意識到自己的內心最在意的是敘事，而這部分在做建築時難以被實現，作為電影愛好者的她，前往北京轉換到了電影行業。

在從事真人電影製片幾年後，李臻發覺自己的創作欲還是無法被滿足，並意識到動畫可能才是最適合自己的表達媒介，具備一定繪畫基礎的她兩年前開始自學動畫，成功進入動畫領域的頂尖學府加州藝術學院（CalArts），攻讀實驗動畫（experimental animation）藝術碩士。

李臻認為，動畫也可以創造電影，同時動畫具備更多計算和嚴謹性，比如如何精確設計每一幀，一秒要置放多少幀，要具體採用什麼形式等等，符合她建築學的工程思維，能從理性的角度作出有情感的輸出，並且動畫能實現從無到有的創造。

李臻的第一部動畫短片叫「毛」（Fur），故事講述一場發生霉變的暗戀。這是她在CalArts就讀一年後做出的完整作品，主要以純手繪的形式為主，融合了一些定格動畫和實際拍攝。這部短片自從在校內播放就頗受好評，給予了李臻許多信心。她將短片投遞到許多電影節，都取得不錯的成績，入圍了聖丹斯、薩格勒布、渥太華等在動畫界知名的影展，並拿下了西雅圖國際電影節的「最佳動畫」獎項。

李臻目前正著手自己的畢業作品，她想講述一個和重建家鄉相關的故事，在現實生活中逐漸消失的家鄉引起了她的興趣，她想凝視和思考家鄉消失的過程和原因。

李臻的動畫「Fur」入圍聖丹斯電影節。(受訪者提供）
李臻的動畫「Fur」入圍聖丹斯電影節。(受訪者提供）

入圍 加州 北京

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