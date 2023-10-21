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加州人外遷 亞州佛州成新寵

編譯胡立宗、記者王若然／綜合報導
加州人口外移趨勢不變，2022年居民數再減11萬3000人。（美聯社）
加州人口外移趨勢不變，2022年居民數再減11萬3000人。（美聯社）

聯邦人口普查局（U.S. Census Bureau）最新統計發現，加州人口外移趨勢不變，只是遷往德州的人數變少，亞利桑納與佛羅里達的人數增加。

加州搬到德州的人數2022年出現些微下滑，從2021年的10萬7000人減少5000人，主因是德州主要城市的房價愈來愈高。搬到佛州的人由2021年的3萬7000人年增至5萬人；亞利桑納同期由6萬9000人增至7萬4000人。

內華達州依然是加州人外移的主要地點之一，但2022年的人數只有4萬8000人，明顯少於2021年的6萬2000人。

加州人口外移只是疫情之後的全美趨勢縮影，2022年換州住住看的人達到820萬人，高於2021年的780萬人。

根據美國人口普查局（US Census Bureau’s）年度美國社區調查，加州2022年有81萬7000人離開，最多人移居德州（Texas）。

根據美聯社的報導，2022年加州有約10萬2000人遷居德州，他們認為德州的綠地更多，更主要的是房價更便宜。不過相比2021年，2022遷往德州的加州人有所下降。

其他比較熱門的遷居地包括：亞利桑納州（Arizona）7萬4157人；佛羅里達州（Florida）5萬701人；華盛頓州（Washington）4萬9968人；內華達州（Nevada）4萬8836人；俄勒岡州（Oregon）3萬6429人，以及加州人遷移最少的德拉瓦州（Delaware）600人。

加州大學（USC）社會學以及「美國研究與種族」學教授Manuel Pastor在接受美聯社訪問時表示，「我們正在不斷流失年輕人。他們會遷往房價更低的州。加州確實有不錯的工作機會，但房價太高了。這傷害了年輕的家庭和移民家庭。」

雖然2022年有47萬5000外州人遷入加州，不過出入相抵，加州淨減34萬2000人。如果算上出生、死亡和國際移民，加州仍凈損失11萬3000人。不過加州仍是美國人口最多的州，人口數量近3900萬。

美國人口普查局的這項年度美國社區調查相比該局的其他調研更頻繁，可以讓民眾即時了解他們生活地區的人口變化。

加州大學 德州 房價

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