我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織

記者蕭愛／聖伯納汀諾報導
結實纍纍的蘋果樹。(蕭愛／攝影)
結實纍纍的蘋果樹。(蕭愛／攝影)

南加尤卡帕（Yucaipa）蘋果谷，10月的首個周六湧進許多遊客，紛紛湧入該地來採蘋果，又到了楓紅山上採蘋果的季節。

影音來源：記者蕭愛

秋天一到，上蘋果谷採蘋果，是一些家庭在這個季節不可少的活動，一株株掛滿紅蘋果的蘋果樹，一入秋就滿谷霜紅的林木。

蘋果谷農場開放採摘活動。(蕭愛／攝影)
蘋果谷農場開放採摘活動。(蕭愛／攝影)

每年從9月到12月是蘋果谷收穫的季節，10月是最好的時段，還可見到滿掛蘋果的蘋果樹，11月以後，大部分蘋果已經成熟上市，少見掛在枝頭。

遊客拉著拖車滿載而歸。(蕭愛／攝影)
遊客拉著拖車滿載而歸。(蕭愛／攝影)

蘋果農場活動很多。(蕭愛／攝影)
蘋果農場活動很多。(蕭愛／攝影)

蘋果谷在洛杉磯東邊60多哩的山丘地，城市是尤卡帕（Yucaipa），走10號高速公路往東，由85出口往北走，經過尤卡帕社區公園後，沿Oak Glen路一直蜿蜒入山，不久即可看到鮮艷欲滴紅蘋果大招牌，這就是有名的蘋果谷。

農場有拖車載送遊客去採蘋果。(蕭愛／攝影)
農場有拖車載送遊客去採蘋果。(蕭愛／攝影)

西部牛仔風味的工作人員。(蕭愛／攝影)
西部牛仔風味的工作人員。(蕭愛／攝影)

蘋果谷整個道路設計是一個圓，一頭進口，另一頭出口。谷的前端都是農家自營的觀光小店，假日還有跳蚤市場（Swap Meet）。觀光小店出售的都是與蘋果相關的產品，不同種類的新鮮蘋果、蘋果西打、果醬、蘋果派、蘋果酒。還有各式切蘋果、做蘋果派的工具。

蘋果山上的風景，許多人在採蘋果。(蕭愛／攝影)
蘋果山上的風景，許多人在採蘋果。(蕭愛／攝影)

谷中區和谷尾區都有蘋果農場開放U'pick採摘活動。Riley Apple Farm是老字號蘋果園，帶有西部風味、古典氣息，門口設置的看板洋洋灑灑有各種不同類型活動。旁邊有農場拖車，以乾草堆作為座椅，免費帶遊客至半山腰活動區。沿途路上都是結實纍纍的蘋果樹，有的樹下已經掉了一地的蘋果。叉路口有招牌，專人指揮交通，且密密麻麻掛了農場應遵守的規則。

蘋果谷的前端有許多商店。(蕭愛／攝影)
蘋果谷的前端有許多商店。(蕭愛／攝影)

半山上設有Heritage Homestead，包含綜合商店、老喬家園、1880年代包裝棚。更有那滿山的蘋果樹。湧上山的民眾，不一會都散在各角落，有人採了滿袋蘋果，有人抱著南瓜，許多女士採了各種不同顏色的太陽花，捧在手上。

採好的蘋果可以在農場一角自製成蘋果果汁，這一套機器，可以自己操作，先將蘋果打碎然後將之壓榨成汁。自己沒有採蘋果也可以自己做果汁，只要告知管理的小哥，他會從蘋果桶內拿出一大桶的蘋果，這些蘋果長相不佳，用山泉水洗淨後，一個個丟入機器內，大力的搖，將之打碎，再壓成汁。然後用一加侖塑膠桶裝好。那果汁的滋味全然不同市場賣的，它絕對新鮮，不摻任何糖、水、色素，況且又是親手壓榨，吃起來自然格外不同風味。

蘋果谷進口處的藝術招牌。(蕭愛／攝影)
蘋果谷進口處的藝術招牌。(蕭愛／攝影)

剛從樹上採下來的蘋果，那滋味真不同於超级市場的蘋果，一口咬下去，輕脆香甜新鮮。

蘋果谷以鮮艷大蘋果迎賓。(蕭愛／攝影)
蘋果谷以鮮艷大蘋果迎賓。(蕭愛／攝影)

開車進果園，每車停車費五元，外面路邊可以停車。蘋果農場開放時間通常僅限於周六、周日，上午10時到下午5時。周一至周五不開放。除了蘋果外還有各種南瓜、太陽花可以自採自買。蘋果一磅3.5元，南瓜論個計價。太陽花一支0.75元、大支1.75元。

往年10月初，山區已經滿山金黃，今年秋天腳步似乎比較慢，目前仍是滿山綠葉，僅僅是略有黃色，楓葉僅數片是紅色。

觀光 南加 洛杉磯

上一則

華女30+追夢 動畫首作入圍電影節

下一則

台灣動保團體 免費救助流浪貓咪

延伸閱讀

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計
被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則
萬聖節趣事

萬聖節趣事
中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利

中商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享中國市場紅利
蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線

蘋果CEO庫克 參觀立訊精密Apple Watch生產線
蘋果iPhone 15中國銷售不如預期 庫克突訪成都救人氣

蘋果iPhone 15中國銷售不如預期 庫克突訪成都救人氣

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15
Cici清醒後才發現自己身上燙傷非常嚴重，上半身遍布燒傷的疤痕，醫生說她是二級傷。（cici提供）

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

2023-10-19 21:11

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐