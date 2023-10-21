採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織

結實纍纍的蘋果樹。(蕭愛／攝影)

南加 尤卡帕（Yucaipa）蘋果谷，10月的首個周六湧進許多遊客，紛紛湧入該地來採蘋果，又到了楓紅山上採蘋果的季節。

影音來源：記者蕭愛

秋天一到，上蘋果谷採蘋果，是一些家庭在這個季節不可少的活動，一株株掛滿紅蘋果的蘋果樹，一入秋就滿谷霜紅的林木。

蘋果谷農場開放採摘活動。(蕭愛／攝影)

每年從9月到12月是蘋果谷收穫的季節，10月是最好的時段，還可見到滿掛蘋果的蘋果樹，11月以後，大部分蘋果已經成熟上市，少見掛在枝頭。

遊客拉著拖車滿載而歸。(蕭愛／攝影)

蘋果農場活動很多。(蕭愛／攝影)

蘋果谷在洛杉磯 東邊60多哩的山丘地，城市是尤卡帕（Yucaipa），走10號高速公路往東，由85出口往北走，經過尤卡帕社區公園後，沿Oak Glen路一直蜿蜒入山，不久即可看到鮮艷欲滴紅蘋果大招牌，這就是有名的蘋果谷。

農場有拖車載送遊客去採蘋果。(蕭愛／攝影)

西部牛仔風味的工作人員。(蕭愛／攝影)

蘋果谷整個道路設計是一個圓，一頭進口，另一頭出口。谷的前端都是農家自營的觀光 小店，假日還有跳蚤市場（Swap Meet）。觀光小店出售的都是與蘋果相關的產品，不同種類的新鮮蘋果、蘋果西打、果醬、蘋果派、蘋果酒。還有各式切蘋果、做蘋果派的工具。

蘋果山上的風景，許多人在採蘋果。(蕭愛／攝影)

谷中區和谷尾區都有蘋果農場開放U'pick採摘活動。Riley Apple Farm是老字號蘋果園，帶有西部風味、古典氣息，門口設置的看板洋洋灑灑有各種不同類型活動。旁邊有農場拖車，以乾草堆作為座椅，免費帶遊客至半山腰活動區。沿途路上都是結實纍纍的蘋果樹，有的樹下已經掉了一地的蘋果。叉路口有招牌，專人指揮交通，且密密麻麻掛了農場應遵守的規則。

蘋果谷的前端有許多商店。(蕭愛／攝影)

半山上設有Heritage Homestead，包含綜合商店、老喬家園、1880年代包裝棚。更有那滿山的蘋果樹。湧上山的民眾，不一會都散在各角落，有人採了滿袋蘋果，有人抱著南瓜，許多女士採了各種不同顏色的太陽花，捧在手上。

採好的蘋果可以在農場一角自製成蘋果果汁，這一套機器，可以自己操作，先將蘋果打碎然後將之壓榨成汁。自己沒有採蘋果也可以自己做果汁，只要告知管理的小哥，他會從蘋果桶內拿出一大桶的蘋果，這些蘋果長相不佳，用山泉水洗淨後，一個個丟入機器內，大力的搖，將之打碎，再壓成汁。然後用一加侖塑膠桶裝好。那果汁的滋味全然不同市場賣的，它絕對新鮮，不摻任何糖、水、色素，況且又是親手壓榨，吃起來自然格外不同風味。

蘋果谷進口處的藝術招牌。(蕭愛／攝影)

剛從樹上採下來的蘋果，那滋味真不同於超级市場的蘋果，一口咬下去，輕脆香甜新鮮。

蘋果谷以鮮艷大蘋果迎賓。(蕭愛／攝影)

開車進果園，每車停車費五元，外面路邊可以停車。蘋果農場開放時間通常僅限於周六、周日，上午10時到下午5時。周一至周五不開放。除了蘋果外還有各種南瓜、太陽花可以自採自買。蘋果一磅3.5元，南瓜論個計價。太陽花一支0.75元、大支1.75元。

往年10月初，山區已經滿山金黃，今年秋天腳步似乎比較慢，目前仍是滿山綠葉，僅僅是略有黃色，楓葉僅數片是紅色。