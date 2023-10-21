規模更大 Taste of Soul家庭節登場 4地點免費接駁

2019年的洛杉磯縣The Taste of Soul Family Festival號稱一天吸引將近40萬人潮。（取自Taste of Soul組委會）

號稱美西地區每年最大街市美食嘉年華之一的洛杉磯 The Taste of Soul Family Festival（心靈美味家庭節），將於21日在洛杉磯萊默特公園（Leimert Park）盛大登場，洛杉磯縣當天將在四個地區設立便民巴士站，為民眾提供穿梭巴士免費接送服務。

Taste of Soul家庭節的時間為21日上午10點至晚上7點，地點在洛杉磯的斯托克大道和奧巴馬大道之間的崐肖大道（Stocker Ave和Obama Blvd之間的Crenshaw Blvd），家庭節向所有人開放，免費入場。

今年進入第18年的Taste of Soul家庭節，在疫情 前的2019年一天即有近40萬人流，但疫情期間一度按下暫停鍵，2020和2021年美食家庭節成為替清寒家庭和民眾發送免費食物的活動。去年重新恢復的美食節吸引超過300家的美食商家和土產攤販擺攤設點。主辦單位表示今年規模更勝去年，現場除了各個族裔的美味佳餚，還有免費健康檢測 。

為方便民眾前往本次街市美食家庭節，洛縣將從21日上午10時至晚上8時在四個地點提供穿梭巴士免費接送民眾，分別是：

起點1：洛杉磯Dorsey High School（3537 Farmdale Ave.）至Crenshaw Blvd. 和Obama Blvd.交口。

起點2：Bethany Church (Lot 1)（4115 W. Martin Luther King Jr. Blvd.）、Bethany Church (Lot 2)（4308 W. Martin Luther King Jr. Blvd.）、Hillcrest Elementary（4041 Hillcrest Dr.）至Marlton Ave.和Martin Luther King Jr. Blvd. 交口。

起點3：Tom Bradley Elementary（3875 Dublin Ave.）、Audubon Middle School（4120 11th Ave.）至McClung Dr.和Martin Luther King Jr. Blvd.交口。

起點4：Crenshaw High School（5010 11th Ave.）至Crenshaw Blvd.和Stocker St.交口。