方樹強爭取200萬經費 蒙市最舊消防站終能改建

方樹強（左四）為63號消防站重建頒發200萬元經費支票。（記者王若然／攝影）

加州眾議員 方樹強（Mike Fong）18日下午向蒙特利公園市 （Monterey Park）第63號消防站頒發了200萬元的經費支票，用於該消防站的重建項目。蒙市市長、市議員悉數到場，參加了鼓舞人心的支票授予儀式。

方樹強介紹，儘管加州今年預算有限，但很自豪可以為63號消防站爭取到200萬元重建資金。這是今年爭取到的最大單筆資金。方樹強2023-2024財年為眾議會第49區共爭取到近500萬元的基礎設施資金。這些資金將用來修繕公園、圖書館、體育設施、消防局等公共設施。

蒙特利公園市消防局局長Matthew Hallock對方樹強爭取到的200萬預算表示感謝。他說，這筆資金將使消防局更好地為民眾提供服務，同時也體現了方樹強眾議員對第49區做出的貢獻。

蒙市市長Jose Sanchez，副市長黃泰平（Thomas Wong），市議員饒影凡 （Yvonne Yiu），羅霈霆（Henry Lo），吳紹榮(Vinh Ngo)都到達現場祝賀。Jose Sanchez代表蒙市市府感謝方樹強為消防局爭取到的資金。他說，消防員對每個市民都很重要，他們長時間離開家庭，就是為了保證每個市民的安全。他講述了幾年前他的女兒被消防員解救的故事，這段經歷讓他的女兒立志成為一名消防員。黃泰平介紹，消防員是社區民眾安全的基石，人們的日常生活離不開消防員。他感謝方樹強為該消防站所爭取的經費，得以讓他們更好地繼續保護市民。

根據蒙市消防局局長Matthew Hallock，63號消防站始建於1958年，也是南加地區最老舊的消防站之一，目前僅配備一輛消防車（Fire Engine），其他設施都已過時，無法更新升級，包括報警系統。該消防站僅有約5間房1個浴室，包括總指揮室（附帶一小間臥室）、餐室、一間配有兩張床鋪的臥室，以及一間小健身房。Matthew Hallock介紹，因為沒有獨立的單間臥室盥洗室，無法僱用女性消防員。Matthew Hallock介紹，消防站後端連接的一個塔樓如今已成危樓，在幾周內必須拆除，否則會有可能砸中消防站。

蒙特利公園市共有三個消防站，61、62和63號消防站，其中61號是總指揮站。63號消防站每班有3名消防員出勤，持續待命48小時。消防員每周工作2天休息4天。