我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

方樹強爭取200萬經費 蒙市最舊消防站終能改建

記者王若然／蒙特利公園市報導
方樹強（左四）為63號消防站重建頒發200萬元經費支票。（記者王若然／攝影）
方樹強（左四）為63號消防站重建頒發200萬元經費支票。（記者王若然／攝影）

加州眾議員方樹強（Mike Fong）18日下午向蒙特利公園市（Monterey Park）第63號消防站頒發了200萬元的經費支票，用於該消防站的重建項目。蒙市市長、市議員悉數到場，參加了鼓舞人心的支票授予儀式。

方樹強介紹，儘管加州今年預算有限，但很自豪可以為63號消防站爭取到200萬元重建資金。這是今年爭取到的最大單筆資金。方樹強2023-2024財年為眾議會第49區共爭取到近500萬元的基礎設施資金。這些資金將用來修繕公園、圖書館、體育設施、消防局等公共設施。

蒙特利公園市消防局局長Matthew Hallock對方樹強爭取到的200萬預算表示感謝。他說，這筆資金將使消防局更好地為民眾提供服務，同時也體現了方樹強眾議員對第49區做出的貢獻。

蒙市市長Jose Sanchez，副市長黃泰平（Thomas Wong），市議員饒影凡 （Yvonne Yiu），羅霈霆（Henry Lo），吳紹榮(Vinh Ngo)都到達現場祝賀。Jose Sanchez代表蒙市市府感謝方樹強為消防局爭取到的資金。他說，消防員對每個市民都很重要，他們長時間離開家庭，就是為了保證每個市民的安全。他講述了幾年前他的女兒被消防員解救的故事，這段經歷讓他的女兒立志成為一名消防員。黃泰平介紹，消防員是社區民眾安全的基石，人們的日常生活離不開消防員。他感謝方樹強為該消防站所爭取的經費，得以讓他們更好地繼續保護市民。

根據蒙市消防局局長Matthew Hallock，63號消防站始建於1958年，也是南加地區最老舊的消防站之一，目前僅配備一輛消防車（Fire Engine），其他設施都已過時，無法更新升級，包括報警系統。該消防站僅有約5間房1個浴室，包括總指揮室（附帶一小間臥室）、餐室、一間配有兩張床鋪的臥室，以及一間小健身房。Matthew Hallock介紹，因為沒有獨立的單間臥室盥洗室，無法僱用女性消防員。Matthew Hallock介紹，消防站後端連接的一個塔樓如今已成危樓，在幾周內必須拆除，否則會有可能砸中消防站。

蒙特利公園市共有三個消防站，61、62和63號消防站，其中61號是總指揮站。63號消防站每班有3名消防員出勤，持續待命48小時。消防員每周工作2天休息4天。

Matthew Hallock介紹，目前的重建計畫是推倒63號消防站老舊設施重建。不過想要實現該目標需要500至600萬元經費。方樹強眾議員為他們爭取到的200萬元是一個好開端，剩餘經費依賴市府的稅收支出。該重建項目將在2027年動工。

蒙市63號消防站是南加州年代最久、設施最老舊的消防站之一。（記者王若然／攝影）
蒙市63號消防站是南加州年代最久、設施最老舊的消防站之一。（記者王若然／攝影）
方樹強及蒙市市長、市議員參觀63號消防站。（記者王若然／攝影）
方樹強及蒙市市長、市議員參觀63號消防站。（記者王若然／攝影）

蒙特利公園市 眾議員 加州

上一則

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

下一則

好康報您知／168超市（168 Market）

延伸閱讀

蒙市老舊消防站重建 方樹強頒贈200萬經費

蒙市老舊消防站重建 方樹強頒贈200萬經費
橙縣消防特區隊長 加班費29萬399元

橙縣消防特區隊長 加班費29萬399元
屏東大火 消防國殤日晚會訴求 柯、侯都挺

屏東大火 消防國殤日晚會訴求 柯、侯都挺
眾議員方樹強募款50萬元 整修艾爾蒙地市先鋒公園

眾議員方樹強募款50萬元 整修艾爾蒙地市先鋒公園
方樹強募款50萬整修艾市先鋒公園

方樹強募款50萬整修艾市先鋒公園
蒙市槍案紀念碑 遷至互助希望中心

蒙市槍案紀念碑 遷至互助希望中心

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感