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粵港澳商會 吸納新理事會員

記者張宏／洛杉磯報導
加州眾議員方樹強（Mike Fong，右二）和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（左一）為其新理事成員華人車行New PBB業者Leo（右一）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）
加州眾議員方樹強（Mike Fong，右二）和美國粵港澳大灣區企業家總商會會長林達堅（左一）為其新理事成員華人車行New PBB業者Leo（右一）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

蒙特利公園市（Monterey Park）前市長林達堅創建的美國粵港澳大灣區企業家總商會積極吸納新會員，近日艾爾蒙地（El Monte）的華人車行New PBB成為其理事單位，業者Leo成為商會理事長，其經理Roy成為商會理事。

林達堅表示，總商會歡迎New PBB車行加入，這是一個由年輕華人組成的車行，創立七年來不斷壯大，在艾爾蒙地頗有規模和名氣。他們的加入，也為商會帶來新鮮血液，豐富商會企業家隊伍。商會是一個務實、專業、國際化的頂級精英商會，其宗旨是擴大商業機會，訂立商業運作方案，促進經濟繁榮、提升國際競爭力。商會目前有100多名會員加入，隊伍還在持續壯大。

車行老闆Leo表示，車行成立七年，目前在洛杉磯地區有三家門店，主要業務包括汽車買賣、貸款、汽車維修及汽車租賃等，目前已服務數千名本地客戶。疫情前，他們主要客群是中國留學生，時常定期舉行以車會友活動，疫情後一度出現生意困難，不過他們很快調整方向，擴展本地客人。車行也定期和中國同學聯合會合作從事各種公益活動，比如免費接機等。他很榮幸加入總商會，集合本地華人商家的力量共同促進商業發展。

加州眾議員方樹強（Mike Fong）、聖蓋博副市長吳程遠（John Wu）和艾爾蒙地市議員Richard Rojo等人出席活動。

國粵港澳大灣區企業家商會每年定期舉辦兩個大型活動，不定期舉辦各種小活動。聯合粵港澳和美國商家，營造良好營商環境，借助商會的平台為商家發聲，將美國貨出口海外，通過交流合作，建立健康經濟體系。

美國粵港澳大灣區企業家總商會積極吸納新會員，近日在艾爾蒙地（El Monte）的...
美國粵港澳大灣區企業家總商會積極吸納新會員，近日在艾爾蒙地（El Monte）的華人車行New PBB成為其理事會員，大家開香檳慶祝。（記者張宏／攝影）

艾爾蒙地 華人 疫情

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