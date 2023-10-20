保持運動+謹慎飲食 徐廷鈺分享百歲秘訣

儘管年過百歲，徐廷鈺仍然積極參與各類活動，最近還去洛杉磯華埠觀看雙十遊行，熱愛社區參與和文化傳承。（趙雙全提供）

南加 百歲人瑞徐廷鈺在2023年1月15日歡慶她102歲的生日，與許多同齡人或其他長者相比，她的健康狀態令人嘆為觀止。不僅能夠自如行走，偶爾還享受唱歌和跳舞的樂趣，她的視力和聽力也保持得如同年輕人一樣，幾乎沒有任何退化。當談到長壽的秘訣時，她樂於分享，絲毫不保留。

出生於1921年的徐廷鈺來自四川隆昌縣，她的長壽秘訣包括定期運動、謹慎飲食、遠離菸酒。她熱愛唱歌和散步，並且並沒有不良的生活習慣。在飲食方面，她特別注重選擇健康的食材，包括麥片、小米粥、地瓜葉、豆腐、魚肉等健康雜糧。此外，她每天必備的營養補充品是白蘭氏雞精。她主要飲用清茶，每天都保持規律的散步、打乒乓球和打麻將等運動，保持體力和思維敏捷。這些健康的生活習慣，使她在高齡102歲時，仍然幾乎不需要服用藥物或保健品，且鮮少受到疾病的困擾。

儘管生活看似順遂，十分健康，但徐廷鈺也曾在100歲時摔倒，導致右大腿骨折，需要接受手術並住院長達半年。然而，在子女的陪伴下，她康復成功，恢復到手術前狀態，而子女們也常常陪她外出，一起逛公園或在賭場消磨時光，減輕孤獨感。近年來，她也積極參加老人中心 的活動，得到專業人員護理，並且維護情緒和心靈健康。