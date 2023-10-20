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聖地牙哥 全美最貴居住地 洛杉磯緊追在後

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
聖地牙哥被評為全美最昂貴居住地排行榜的榜首。（記者邵敏／攝影）
聖地牙哥被評為全美最昂貴居住地排行榜的榜首。（記者邵敏／攝影）

南加州聖地牙哥（San Diego）物價昂貴已不是祕密，目前這座高生活成本的城市，更是被評為全美最昂貴居住地排行榜的榜首，緊隨其後的就是洛杉磯。主要原因是這兩座城市的房價，都已刷新歷史最高紀錄。

《美國新聞與世界報導》雜誌（U.S. News & World Report），在2023至2024年的排名中，根據房租中位數、房主支付抵押貸款的住房成本，將聖地牙哥評為全美最難負擔的都市區。全國25個最昂貴居住地的完整清單顯示，除了聖地牙哥、洛杉磯外，夏威夷檀香山排名第三，接下來依序是邁阿密、聖塔芭芭拉（Santa Barbara），舊金山位居第六，而紐約則排第11名。

8月份，聖地牙哥單戶住宅的中位數價格首次超過100萬元，刷新歷史紀錄，比全國平均房價高出近65萬元；同樣，洛杉磯縣的房價也創下新高，銷售數據顯示，洛縣單戶住宅9月房價中位數，有史以來首次超過90萬元。《美國新聞與世界報告》指出，除了高額房價外，聖地牙哥、洛杉磯居民必須支付一些額外費用，例如HOA物業管理費、公寓大樓維護費，這同樣是導致居民負擔不起住房的另一個因素。

高通貨膨脹率是人們普遍擔心的社會問題，對聖地牙哥人來說，似乎更能深刻地感受到這一點。美國勞工統計局（ U.S. Bureau of Labor Statistics）估計，聖地牙哥9月的通貨膨脹率超過全國通貨膨脹率的年上漲幅度。去年電力成本也大幅上漲，增幅約16.2%，其他一些重要的生活成本包括，餐飲費用上漲5.8%，汽油上漲5%，醫療上漲2.5%，酒精飲料上漲2.1% 。

一些聖地牙哥人將自己昂貴的生活支出，稱為「陽光稅」。（記者邵敏／攝影）
一些聖地牙哥人將自己昂貴的生活支出，稱為「陽光稅」。（記者邵敏／攝影）

聖地牙哥 房價 洛杉磯

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