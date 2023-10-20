聖地牙哥 全美最貴居住地 洛杉磯緊追在後

聖地牙哥被評為全美最昂貴居住地排行榜的榜首。（記者邵敏／攝影）

南加州聖地牙哥 （San Diego）物價昂貴已不是祕密，目前這座高生活成本的城市，更是被評為全美最昂貴居住地排行榜的榜首，緊隨其後的就是洛杉磯 。主要原因是這兩座城市的房價 ，都已刷新歷史最高紀錄。

《美國新聞與世界報導》雜誌（U.S. News & World Report），在2023至2024年的排名中，根據房租中位數、房主支付抵押貸款的住房成本，將聖地牙哥評為全美最難負擔的都市區。全國25個最昂貴居住地的完整清單顯示，除了聖地牙哥、洛杉磯外，夏威夷檀香山排名第三，接下來依序是邁阿密、聖塔芭芭拉（Santa Barbara），舊金山位居第六，而紐約則排第11名。

8月份，聖地牙哥單戶住宅的中位數價格首次超過100萬元，刷新歷史紀錄，比全國平均房價高出近65萬元；同樣，洛杉磯縣的房價也創下新高，銷售數據顯示，洛縣單戶住宅9月房價中位數，有史以來首次超過90萬元。《美國新聞與世界報告》指出，除了高額房價外，聖地牙哥、洛杉磯居民必須支付一些額外費用，例如HOA物業管理費、公寓大樓維護費，這同樣是導致居民負擔不起住房的另一個因素。