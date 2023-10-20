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紐森19日突然宣布更改行程 訪中前要先赴以色列會面受害者

編譯廖宜怡、記者李怡╱綜合報導
加州州長紐森出人意料宣布20日將訪問以色列。（美聯社）
加州州長紐森出人意料宣布20日將訪問以色列。（美聯社）

加州州長紐森（Governor Gavin Newsom）19日宣布將率領加州代表團，前往中國進行為期一周的訪問，但在說明行程後，突然再公布赴中國前將訪以色列，預計20日抵達。

紐森稱此行是為了傳遞加州的支持給本月遭到哈瑪斯攻擊的受害者。在訪問以色列後，紐森會接著前往中國訪問。

紐森發言人梅隆（Erin Mellon）在一份聲明中說：「州長調整了他的國際行程計畫，將在前往中國之前先短暫訪以色列。在以色列期間，州長將與受暴力攻擊的受害者會面。」

在紐森前往以色列之際，美國民主黨正在尋求消除黨內因以哈衝突產生的分歧。民主黨許多中間派人士承諾支持以色列，進步派人士則呼籲立即停火。剛結束以色列之行的拜登總統因為支持以色列攻擊加薩、呼籲國會提供更多資金給以色列，遭到民主黨自由派強硬人士的批評。

紐森18日宣布，州政府將立即撥款數百萬元來加強加州猶太教堂和清真寺的安全，此舉受到加州猶太裔和穆斯林領導人的讚揚。梅隆表示，紐森將於20日抵達以色列，當天晚上即會離開。梅隆還表示，加州已經寄出醫療物資給以色列。基於安全考量，梅隆拒絕透露紐森將訪問以色列哪些地區。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）本周也訪問了以色列，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）上周末也率團訪問了以色列。霍楚和舒默都是來自紐約州的民主黨人，而紐約州是美國猶太裔人口最多的州。紐森辦公室也指出，加州是美國猶太裔人口第二多的州，同時也是美國阿拉伯裔人口最多的州。

灣區猶太裔社區關係委員會（Jewish Community Relations Council）執行長葛雷哥萊（Tye Gregory）說：「我們對紐森州長此行深表感謝，他願意在戰爭期間訪問以色列，證明他認同並重視美以關係，以及在加州和世界各地的猶太社區。」

另外紐森辦公室表示，為期一周的中國之行，紐森將走遍全國，會見主要的國家、地方和商業夥伴，以推進氣候行動，促進經濟發展和旅遊業，積極應對氣候變化。這次訪問是在今年11 月於舊金山舉行的亞太經合組織(APEC) 峰會之前進行，訪問是建立在加州與中國之間悠久的伙伴關係基礎之上。

紐森指出，美國的中國移民中有32%居住在加州，加州尋求與中國進行健康的經濟競爭，特別是在我們共同努力轉型為低碳經濟的過程中。 

中國駐舊金山總領館19日在其網站上發布外交部發言人毛寧對紐森訪華的評論說：「中方歡迎紐森州長率團訪華，希望此訪取得正面成果，促進加州對華交流與合作。」紐森七天的旅程包括訪問香港、深圳、廣州、北京、上海以及江蘇省。

紐森 以色列 加州

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