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洛城新語／適度借錢的理財思維

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華人普遍有儲蓄習慣，奉行「量入為出」的理財觀念，不到萬不得已不願借錢。可是美國是熱衷借錢消費與投資的國家，上從聯邦政府、下至黎明百姓，莫不如是。而且民主黨政府，屢為民眾免除債務。入鄉隨俗，在美華人應可學學如何適度借錢。

2022年3月，世界日報社論探討理財觀念「借錢即賺錢」。該觀念認為，只要物價加上房價漲幅，超過同時期「30年期固定抵押貸款利率」，就可以在加州等房產供需關係特殊的地方，大膽借錢買房。此後一年半的經濟走勢，為該觀點證明背書。

雖然聯準會以創紀錄速度升息，但加州房市受益供求關係，異常堅挺。不僅沒有被利空衝垮，甚至屢創新高。加州房地產經紀人協會數據顯示，加州10月房價中位數雖然微幅下滑，但洛杉磯縣的中位數超過90萬元，創歷史紀錄。華人區房價更是誇張，爾灣有三屍躺一年的凶宅，掛牌價近200萬元，比2017年買入時高60萬元。

簡言之，2022年前後趕上資金成本低廉末班車，「借錢」買房的投資者，即保護手上現金免於被高通膨稀釋，又成功借雞生蛋，實現個人資產增值，可謂賺的盆滿缽滿。

低利率時期，適度舉債有利個人財富積累；如今資金成本高昂是否不宜通過借錢來賺錢？其實，不是完全行不通。例如「借錢上學」就值得考量。

美國大學學費高昂，加州更是如此；作為公立院校的加大（UC）系統，州內學生每年學費要1萬5000元；私立學校學費更貴，南加大（USC）學費動輒6萬元以上。從機會成本角度考量，將家庭有限的「現金」，投入短期無法實現「資本利得」的學費，或許會損失其他投資機會。

而通過借錢繳納學費，不僅可以享受政府給予利率上的優惠，倘若運氣足夠好，甚至無需全額還款。例如雖然最高院裁定違憲，拜登政府10月4日還是宣布，替12.5萬人減免共90億元學貸

而且許多民主黨官員，將減免學貸，視為重要政見。例如參議員華倫（Elizabeth Warren），以及桑德斯（Bernie sanders），2018年為爭奪總統大位，都曾提出學貸減免政策。換句話說，只要學貸借的時間夠長，不愁遇不到學貸「大赦」。就算等不到減免，學貸投資的是教育，對個人發展也大有幫助。

除學貸外，民主黨政府還為民眾減免醫療貸款。例如洛縣政府正計畫為民眾減免醫療貸款，規模為26億元。該案由縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）起草，在縣政委投票中獲5比0支持。

本文不是鼓勵民眾尋找「借錢不還」的機會；也不是探討借貸經濟正確與否，只是提供理財思路。從目前趨勢看，美國借貸經濟，仍將持續很長時間。股神巴菲特總結成功之道，就是順勢而為。既然「借貸」是「勢」，個體想要有好的發展，就應入鄉隨俗，學會適度借錢。

不過仍要提醒，借錢投資是另一回事，透過槓桿的投資選錯項目可能會血本無歸，投資者在作出任何決策前，都應自行評估風險。

投資 學貸 加州

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