國稅局推免費電子報稅 加州試點

國稅局將推出免費移動報稅平台，加州成為試點地。（圖片取自Pexels）

國稅局 （IRS）正在推進一項免費的電子申報計畫，以取代市面上的盈利性報稅 平台。 新計畫將於明年報稅季將在13個州試點開展，加州是其中之一。

國稅局17日宣布，將在2024年申報季試點推行「直接申報」（Direct File）計畫。 這是一種可以在手機上直接操作的報稅方式，提供英語和西班牙語兩個版本。該計畫將分階段在13個州試點運行，國稅局將首先與試點州緊密協作，收集數據資訊以確認這種全新申報方式的有效性，但不確定未來是否會在全國範圍內推廣。

加州、亞利桑納州、麻薩諸塞州和紐約州已決定與國稅局攜手，將州稅納入2024年報稅季的「直接申報」試點項目中。 此外，九個免所得稅的州——阿拉斯加州 、佛羅里達州、新罕布什爾州、內華達州、南部達科他州、田納西州、德克薩斯州、華盛頓州和懷俄明州，也有可能符合參與試點項目的資格。

除地域限制外，納稅人是否符合試點資格還將受到收入、稅收抵免和扣除類型的限制。該試點的稅收範圍仍在確定中，國稅局目前預計將包括個人收入申報、稅收抵免和抵扣。

國稅局強調，「直接申報」不會替代現有的報稅選項，例如稅務專業人員的服務、「免費申報」（Free File）、免費申報預備網站、商業軟件、以及經授權的電子歸檔服務商 。

參與「直接申報」試點的納稅人將獲得國稅局相關職能部門的協助，客戶服務代表將為納稅人提供技術支援，以及申報稅收範圍相關的稅法說明。