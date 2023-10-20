銀髮樂齡生活展 21日免費健檢

洛杉磯世界日報2023「銀髮樂齡生活展」時間表。（世界日報活動組提供）

洛杉磯 世界日報2023「銀髮樂齡生活展」21日（周六）盛大登場，連續七個小時的活動涵蓋將近十個項目的免費健康檢查服務，橫跨醫療、保險 、理財、福地等多行業等七場專業講座以及現場伴手禮和海量大抽獎，餐車美食，精彩表演，免費入場和停車。盛況可期。

號稱大洛杉磯地區華人銀髮族「十月盛事」的「銀髮樂齡生活展」四年來規模年勝一年，今年得到角聲社區醫療中心（Herald Christian Health Center）和「希望之城」等眾多醫師鼎力支持，現場特別增加健康檢查專區，提供BMI測量（身體質量指數）、血壓測量、瞳孔掃描、肺部功能測試、牙齒檢查、新冠疫苗接種等項目免費服務，醫師們也將在現場為銀髮族癌症治療、白卡改革和牙齒健康等方面的問題答疑解惑。

當天七場專業講座將從上午10:30開始，內容橫跨醫療、保險、理財、福地等相關資訊，其中一場講座將聚焦今年紅藍卡 的申請。紅藍卡10月15日開放申請，12月7日截止，健保公司的專家會通過講座講解紅藍卡知識，告知服務範圍；還有一場講座是亞凱迪亞醫院的專家分享年長者飲食與健康，愉快飲食，輕鬆健康。

本次「銀髮樂齡生活展」也是參展廠商最多的一次，23家廠商現場擺攤設點，提供包括醫療健康、適合長者居住的公寓、針灸中藥等多方面資訊。

現場還有許多驚喜抽獎，獎品包括價值不等的現金獎、耳罩、襪子、圍巾、調味料、小零食等，更有香港歌星陳松伶和呂方演唱會的門票作為驚喜獎。同時，現場還將穿插精彩表演，元極舞、百樂門老歌欣賞、健康舞蹈等，好戲連台。此外，主辦方還特別在現場準備了盒飯，民眾可隨買隨吃，參與活動不中斷。

洛杉磯世界日報2023「銀髮樂齡生活展」地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA），諮詢熱線323-268-4982，分機600。