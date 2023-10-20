大洛杉磯新台灣會館改為3層 後年動工

大洛杉磯台灣會館新館設計圖。（取材自大洛杉磯台灣會館臉書）

大洛杉磯 台灣會館日前舉辦25周年募款年會。過去五年為新建會館，已經募款近1200萬元。當天的募款現場，大家踴躍捐款，有人捐款10萬元。新館更新計畫由原來五層改為三層，預計2025年5月開始動工，2027年5月完成新館建設。

鑑於目前台灣會館存在停車位不足、屋頂老舊漏水屢修不治及大禮堂與其它場地無法適應需求等硬體設施挑戰，為能夠保持永續經營，並讓新世代台美人易於承接。大洛杉磯台灣會館於2018年啟動擴建計畫及募款工作，2023年1月成功獲得市府建照。

考量美國為遏止通貨膨脹急速升息，現在的建設成本及借貸成本遠高於先前會館建設預算；經過會員大會決議，調整新建會館計畫，由原先五層改為三層。三層樓建築保留一樓有租金 收入的店面，新設計方案著重會館所需的兩層，不再計畫住宅部分，而增加更多辦公室、會議室以及活動空間，方便台美社區使用。

此舉不僅節省為應付住宅需求，必須耗費巨資開挖地下停車場的成本，還解決未來住宅部分產權轉手，可能產生的問題，讓會館可以掌握全部的產權及經營管理主動權。此外，會館改變原先計畫，不會採用銀行貸款 的方式募集資金。新建築規劃成本約1700萬元，目前會館已經募集近1200萬元。希望2023年能募集500萬元，即可達到不貸款的目標。