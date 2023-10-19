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急難救助協會講座 教防詐及逃生

記者張庭瑜／洛杉磯報導
洛杉磯僑界急難救助協會與南加州僑界社團合辦僑民講座，會後來賓和講員大合影，象徵所有來賓為社區的安全和防範意識努力的決心。（洛杉磯僑界急難救助協會提供）
洛杉磯僑界急難救助協會與南加州僑界社團合辦僑民講座，會後來賓和講員大合影，象徵所有來賓為社區的安全和防範意識努力的決心。（洛杉磯僑界急難救助協會提供）

洛杉磯僑界急難救助協會於日前與南加州僑界社團合辦僑民講座，題為「安居生活-預防詐騙及救災逃生」，主講人包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處警政秘書楊力靜，她講解詐騙和犯罪預防相關議題，以及來自洛縣消防局專家介紹防火和火場逃生的技巧。該講座旨在提高僑民對安全防範意識。

楊力靜秘書在講座中分享有關詐騙案例和詐騙常用話術的知識，提醒民眾要保持警覺，以防被詐騙。她指出，詐騙案件數和金額在國內不斷攀升，詐騙方式也變得越來越多樣化，包括傳統電話詐騙、社交媒體詐騙等。詐騙犯罪手法包括投資詐騙、電信詐騙、網路購物詐騙以及愛情交友詐騙等。特別是在網路交友愛情詐騙中，有70%的受害者是女性，而年齡平均約在55歲左右的人佔40%。詐騙者常以虛假身份自稱富商、醫生等高薪職業，建立感情關係，讓受害者產生依賴感。之後，他們以各種理由誘使受害者投資或分享財產，最令人擔心的是這些詐騙者通常不斷重複詐騙，累積數額可觀，使受害者不僅在財務上遭受損失，也在心理上受到沉重創傷。

而這些手法在科技進步和社交媒體的普及下變得更加細緻。楊力靜還提到最新的詐騙手法，即深偽（Deepfake）技術的使用，這種技術使得虛假信息變得更加逼真，讓人難以區分真假。

面對這種千變萬化的新興詐騙犯罪，楊力靜建議，不要隨便點擊不明網站，要謹慎對待網絡交友，不要透露私人敏感信息，並隨時保持警覺。如果發現任何異常，應立刻報案，只有通報才能幫助警方打擊詐騙犯罪。

洛縣消防局代表也分享有關預防火災和火場逃生的重要知識。考慮到加州每年野火肆虐造成的損失，學習應對緊急情況的信息變得格外重要。他強調疏散的重要性，特別是「5分鐘疏散計劃」的推廣，以幫助民眾在收到疏散命令後能夠快速離開危險區域 ; 做到「Ready．Set．Go」的目標。他建議居民在備用的逃生包中應包括重要文件、緊急用品和其他必需物品，以應對可能發生的災難。

講座的尾聲，經文處鄭如惠組長代表紀欽耀處長感謝「洛杉磯僑界急難救助協會」，該協會協助處理旅外國人的緊急需求，包括傷病或意外情況，並加強與當地警察局和消防局等單位的合作，以宣導防災教育，提高僑民對安全防範的警覺。此外，會長劉煥君則強調該協會的重要性，並介紹他們最新的「洛杉磯急難救助手冊」，以幫助僑民更好地應對緊急情況。

詐騙 洛杉磯 加州

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