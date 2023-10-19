華裔高中生難忘尼泊爾志願服務 成生命轉折點

林沛鈺（後排左一）與當地學生合影。（受訪者提供）

南加 州高中華裔女生林沛鈺（Amber Lin）今年暑期參加台灣聯新國際醫院義診團，赴尼泊爾偏鄉志願義診服務。為期三天的志願服務，林沛鈺接觸到當地山區弱勢居民，協助義診、宣導預防疾病知識。她說，親眼目睹在困境中堅持不懈的人；改變了她的生活觀，激發幫助他人的渴望。

林沛鈺出生在台灣移民家庭。目前就讀南加私立學校TVT Community Day School十年級。她熱愛寫作、音樂、體育和科學，樂於從事義工服務社會。7月下旬的暑假時間，她參加赴尼泊爾志願義診活動。講述為期三天難忘經歷時，她表示，永遠都會珍惜這段難忘尼泊爾之旅，並將視為一個重要轉折點，影響她未來的生活和事業。

林沛鈺說，經過11個小時飛行，志願服務隊抵達尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）。入住酒店時，已是凌晨1時。由於一路顛簸，身體很疲倦，很快入睡。經過短暫休息，再次搭乘巴士上路。經過五個多小時崎嶇山路行駛，終於到達小鎮Jugedi。她說，這裡雖然是偏鄉，也很貧困，缺少藥品和醫療服務，但風景很美。令她想起小時候和家人在台灣旅行的情景。又經過一個小時，他們到達志願服務醫療中心，這是當地的社區中心。為迎接志願者們，當地村民還舉辦歡迎派對。

林沛鈺表示，小鎮Jugedi靠近奇旺國家公園（Chitwan National Park）大象繁殖中心。當地村民聽到義診消息後，男女老少早早排著長隊等候。她的工作是在醫療中心附近的一所學校宣導健康教育 ，並製作一幅如何預防登革熱疾病海報，並分發台灣疾病管制中心出版的健康書籍。

林沛鈺邀請當地孩子一起參加宣導，讓講解更生動。講解結束後，還有問答環節，並送出筆袋作為獎品。她感受到孩子們對知識的熱情，很是感動。她還與高中生交流，了解到他們正在為上大學準備，希望未來成為護士、銀行家和會計師。

林沛鈺還幫助護理學校的學生將處方藥的用法翻譯成英文。例如一天服藥多少次，提醒患者定期清潔傷口。她還用酒精棉球清潔幾位病人傷口，然後塗上藥膏。她說，最重要的，不是能否擁有最先進設備，而是讓尋求幫助的病人感到被關心。她體會到作為醫療專業人員，必須堅持的意義和目標。

林沛鈺說，志願服務第二天，她與當地學校校長和教職員工交談，希望了解他們在教育方面需要什麼，幫助孩子們實現目標。這所學校從幼兒園到12年級，有600名學生。通過參觀極其簡陋的圖書館 和實驗室，她決定將「收集更多不同類別的書籍」，用來豐富這裡的圖書館，作為她的第一個目標。然後，第二個目標是幫助學校獲得更先進的科學設備。這次志願服務經驗，讓林沛鈺跳出舒適圈，先前從未想過貧困山區缺少消毒劑，而乾淨水源是非常稀缺的資源。她暗暗發誓，要以知識和經驗幫助貧弱民眾獲得足夠醫療資源。