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槍案僅一牆之隔 台灣留學生驚魂

記者邵敏／艾爾蒙地報導
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

洛杉磯縣南艾爾蒙地市（South El Monte）一家旅館內，10月17日（周二）凌晨，房門突然被敲響，女子開門與敲門男子發生爭執後被槍擊。槍案發生時，一名華裔留學生就住在隔壁，見證案件發生過程，至今仍驚魂未定。

（視頻來源：受訪者／記者邵敏後製）

洛縣警察局天普分局（Los Angeles County Sheriff's Temple Station）警官確認，17日凌晨3時30分左右，急救人員接到通知趕到槍案現場Sierra Inn旅館，位於南艾爾蒙地市Durfee Ave 1171號，將一名身中槍傷的女子送往附近醫院的創傷中心接受治療。

槍案發生時，台灣留學生小張就住在隔壁居民房中，與旅館僅有一牆之隔。回憶槍響的那刻，小張同學十分後怕，他說自己從來沒有離槍案這麼近距離，「萬一槍彈不長眼，就飛到我們這裡，那天晚上房門也沒鎖，嫌疑人可以直接從旅館二樓翻牆到我們房間。」

小張回憶案發經過，17日凌晨2時左右，他和室友都還在迷迷糊糊的睡夢中，因為家裡的窗戶開著，隔壁傳來的聲音非常清晰，最初小張沒有在意，以為是鄰居吵架，但後來聲音愈來愈響，伴隨著打鬧聲。室友陳述，一開始是一名男子在敲門，他像是喝醉了酒走錯旅館房間，女子開門後表示並自己不認識對方，不能讓他進來。

根據小張和室友的共同回憶，隔壁一男一女一直在爭吵，後來事態愈發不可控，男子就開始罵髒話。這時，小張突然就聽到一聲槍響，「我當時還處於迷濛的狀態，沒有反應過來，以為是很大的撞擊聲，後來才明白是槍聲。」緊接著，女子的哀嚎聲傳來，男子很快逃離案發現場，小張表示，他聽到兩輛車前後離開旅館的聲音。

洛縣南艾爾蒙地一家旅館內，10月17日凌晨發生槍擊案。（受訪者提供）
洛縣南艾爾蒙地一家旅館內，10月17日凌晨發生槍擊案。（受訪者提供）

張同學說，整個案發過程中，自己並沒有看到嫌疑人的長相，因為害怕不敢出門，但根據一男一女當事人的對話和爭吵內容，他判斷兩人互相不認識對方。根據張同學的陳述，案發一個小時後，警察才趕到槍擊案現場，他迷迷糊糊繼續睡，陸續聽到警察敲旅館房門詢問，等到早上出門時，看到警察仍在旅館的現場調查取證。

根據天普分局警官Hernandez的消息，在這起槍擊案中，受害女子頭部被子彈擦傷，目前情況穩定。嫌疑人被描述為一名西裔男子，尚未歸案，案件發生的動機仍在調查中。

槍擊 天普 艾爾蒙地

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