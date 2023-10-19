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帳戶騙局詐聖地牙哥老婦20萬 華男被捕

編譯侯乃云／綜合報導
聖地牙哥警方破獲一起老年人詐欺案　（Andrew Hoyer via Flickr）
聖地牙哥警方破獲一起老年人詐欺案　（Andrew Hoyer via Flickr）

檢察官宣布，22歲華裔男子高志（Zhi Gao，譯名）涉嫌詐騙一名聖地牙哥65歲女性，騙取超過20萬美元的積蓄，上周四已被逮捕。嫌犯在數周內操縱受害者，提領現金交付給高志和他的共犯。

聖地牙哥縣地區檢察官史蒂芬(Summer Stephan)表示，詐騙始於一個彈出式訊息，被害人因為電腦被凍結而撥打訊息上的電話號碼，並支付120美元修復電腦。後來高志轉移詐騙方式，佯裝大通銀行聲稱被害人帳戶遭詐騙，要求她提錢存入另一個安全帳戶。

受害者每次提款2萬到3萬美元不等，然後將現金交給出現在門前的信差。最終是她的家人察覺有詐而聯繫警方。高志在一次取款行動中被警方逮捕，如果被判有罪，將面臨最高2年6個月的有期徒刑，罪名包括企圖重大竊盜、企圖收購贓物以及拒捕。史蒂芬提醒老年人及其家人要注意疑似詐騙行為並尋求幫助。

這起案件的詐騙手法是針對老年人最常使用的手法之一。聯邦調查局特工負責人史黛西．莫伊(Stacey Moy)說：「針對老年人的詐欺案數量直線上升，加州的受害者人數和損失金額最高。」在聖地牙哥縣，老年人詐騙金額今年已超過7500萬美元。去年有1800名受害者，損失金額超過4900萬美元。「但數字可能低估於實際狀況，許多受害者因為覺得羞恥和尷尬而不敢報案。」莫伊說。

史蒂芬表示，受害者無需感到羞愧，她呼籲任何懷疑自己是受害者的人迅速報案，以增加討回損失金額的可能性。並且，老年人如果接到要求提領或匯款的要求，應首先與家人或其他可信賴之人討論。

詐騙 聖地牙哥 加州

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