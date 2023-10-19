洛城新語／解決房屋保險困境 需各退一步

洛城新語。

過去一年裡，Allstate、State Farm和Farmers等多家保險 公司，接連宣布退出加州 房屋保險市場，不再接收新保單；市場上剩餘的保險業者，也在不斷縮減承保房屋保單的數量。 近期諮詢保險的屋主，最常聽到的一句話恐怕是，「這還嫌貴？有公司願意接保已經不錯了。」

這讓加州屋主錯愕，因為自己都還沒控訴保險公司年年漲保費 ，竟被它們搶先一步，「惡人先告狀」。

保險公司稱，加州不斷惡化的野火及自然災害，是它們退出市場的原因。 的確，過去幾年，加州經歷了多起大規模山火，而且火勢一次比一次兇猛。 而且，住房日趨緊張，愈來愈多的房屋被建在靠近山林的郊區，一遇野火便一發不可收拾。 加州消防局稱，自2017年以來，加州已有超過3萬4000座建築物被野火摧毀。

洪水是另一個關鍵天災。 今年3月，Pajaro小鎮的堤防潰決後，成百上千棟房屋被摧毀，讓加州基礎設施老化的問題再次浮出水面。幾十年來，政客和公眾的注意力都放在對抗全球暖化、房屋短缺等熱門話題上，反而忽略了那些人民在意的居住安全問題。

同時，通膨走高導致房屋重建成本不斷被刷新。 以往更換屋頂花費幾千元，而如今在加州，沒有上萬的預算，根本解決不了屋頂問題。 不僅如此，房屋重建還常面臨人工和材料短缺，工期的延長，也讓保險公司的支出不斷上漲。

有人會問：「既然如此，漲價不就行了，為什麼要直接退市？」

許多人可能還沒意識到，萬物皆貴的黃金州，其保費卻是全美最低地區之一，甚至遠低於佛州、路州等其他易受其他天災影響的地區。 而造成這種不尋常的原因，是加州政府對保險業長年嚴苛監管的結果。

1988年，加州通過了限制保費上漲的「103號法案」，要求保險費率在實施前，須獲得州政府保險部門的批准，而且費率不隨通膨等宏觀經濟環境的變化自然上調。 同時，該法案還將加州保險監理官（Insurance Commissioner）由此前的州長任命改為民選職位，這種變化可能導致相關決策更傾向於民意。

同時，近幾年「再保險」(保險公司將部分風險轉移給其他保險公司的過程)成本不斷上升，但加州保險部門卻禁止保險公司將「再保險」成本轉嫁給客戶。此外，加州的保險預測模型也有別於他州，是基於歷史資料測算的定價模型。這意味著保險公司在證明保費設定的合理性時，無法將未來因氣候變遷引發的災害升級風險，考慮在自己的定價模式內。

這樣看來，若想讓保險公司走出困境，也許保險商、政府都得各退一步，而非一味頒布迎合民意的「一面倒」法律。長此以往，在四面楚歌的商業環境下，選擇退市，恐怕是任何一家企業都會做出的決定。