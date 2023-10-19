天普市警民日 華人反映遊民困擾

活動現場警員積極與當地民眾進行交談，瞭解他們最近關切的問題。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯縣警察局天普 分局（10月17日（週二）舉辦「警民咖啡 日」（Coffee with a Cop Day），現場有幾名警員及多位華裔長者參與，讓大家在喝咖啡及聊天的同時促進警民關係，該日市民普遍表達對遊民滋擾擔憂。

每年的咖啡日活動，警局都會選定當地一個商家合作，以增加社區凝聚力。今年，天普市警察局攜手麥當勞 合辦這項活動。當天，麥當勞在店內外裝飾多個藍、白、黑汽球和多款文宣小海報，吸引市民和路人，麥當勞員工更熱情地招呼和招待參加活動的民眾，提供免費熱咖啡。

天普分局分局長梅薩（Jorge Mesa) 表示，這樣的社區活動對促進警方和社區的互動至關重要，可以增加警民信任、幫助解決問題、提升社區治安。梅薩指出，警局同轄區內的羅斯密市（Rosemead）、天普市（Temple City）、杜瓦迪市（Duarte)等，都經常舉辦這類型的活動。

此外，警方也積極參與、舉辦各類社區活動。梅薩透露，近期的活動中，社區居民對警方提出了一些關切的問題，其中最普遍的擔憂是遊民困擾，這個現象不僅影響當地社區，也對周遭其他社區帶來麻煩。目前警方已與當地相關單位合作，積極應對這項挑戰。