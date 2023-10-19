我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

天普市警民日 華人反映遊民困擾

記者張庭瑜╱天普市報導
活動現場警員積極與當地民眾進行交談，瞭解他們最近關切的問題。（記者張庭瑜╱攝影）
活動現場警員積極與當地民眾進行交談，瞭解他們最近關切的問題。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯縣警察局天普分局（10月17日（週二）舉辦「警民咖啡日」（Coffee with a Cop Day），現場有幾名警員及多位華裔長者參與，讓大家在喝咖啡及聊天的同時促進警民關係，該日市民普遍表達對遊民滋擾擔憂。

每年的咖啡日活動，警局都會選定當地一個商家合作，以增加社區凝聚力。今年，天普市警察局攜手麥當勞合辦這項活動。當天，麥當勞在店內外裝飾多個藍、白、黑汽球和多款文宣小海報，吸引市民和路人，麥當勞員工更熱情地招呼和招待參加活動的民眾，提供免費熱咖啡。

天普分局分局長梅薩（Jorge Mesa) 表示，這樣的社區活動對促進警方和社區的互動至關重要，可以增加警民信任、幫助解決問題、提升社區治安。梅薩指出，警局同轄區內的羅斯密市（Rosemead）、天普市（Temple City）、杜瓦迪市（Duarte)等，都經常舉辦這類型的活動。

此外，警方也積極參與、舉辦各類社區活動。梅薩透露，近期的活動中，社區居民對警方提出了一些關切的問題，其中最普遍的擔憂是遊民困擾，這個現象不僅影響當地社區，也對周遭其他社區帶來麻煩。目前警方已與當地相關單位合作，積極應對這項挑戰。

天普市目前有多位精通國語及廣東話的員警，華人居民報案時，不會因為語言隔閡無法了解最新資訊。與會警官也強調，局內有許多會講華語的志工，皆可以提供翻譯服務，民眾可以把想法和建議直接與警方溝通。

天普市（Temple City）舉辦「警民咖啡日」，商店掛起氣球和文宣海報，讓過...
天普市（Temple City）舉辦「警民咖啡日」，商店掛起氣球和文宣海報，讓過路民眾也能瞭解活動詳情。（記者張庭瑜/攝影）
天普市警長梅薩(左一)與麥當勞經理合影，官商合作強化治安。（記者張庭瑜/攝影）
天普市警長梅薩(左一)與麥當勞經理合影，官商合作強化治安。（記者張庭瑜/攝影）
在天普市警民互動店外，裝飾了眾多藍白色汽球。（記者張庭瑜/攝影）
在天普市警民互動店外，裝飾了眾多藍白色汽球。（記者張庭瑜/攝影）

天普 咖啡 麥當勞

上一則

遭劫店家：裝安全門和監控系統

下一則

青少年矯正中心進駐 河濱居民關切

延伸閱讀

有八分之一的美國人曾在金色拱門下任職 麥當勞推出限量版校園風棒球夾克

有八分之一的美國人曾在金色拱門下任職 麥當勞推出限量版校園風棒球夾克
鮑爾溫公園市旅館改遊民公寓 華人擔憂

鮑爾溫公園市旅館改遊民公寓 華人擔憂
格蘭杜拉擬建遊民中心 遭反彈

格蘭杜拉擬建遊民中心 遭反彈
加州強制精神病患治療法案 有助遊民健康

加州強制精神病患治療法案 有助遊民健康
內陸州立醫院 明年起收容遊民

內陸州立醫院 明年起收容遊民
史島三處遊民所 擬年底營運

史島三處遊民所 擬年底營運

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
Waymo公司推出的自動駕駛計程車，10月11日正式進駐南加。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱直擊無人駕駛計程車 為何活春宮頻發

2023-10-12 21:26
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15

超人氣

更多 >
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332
美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取

美名校學生團體挺巴勒斯坦 三學生領袖被律師事務所取消錄取
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」

劉亦菲穿禮服配洞洞鞋 網友譏「像踩便便一樣」