青少年矯正中心進駐 河濱居民關切

圖為Muir Wood組織官網顯示的標誌圖。（官網）

南加 內陸河濱市華瓦登岡（Hawarden Hills）是當地最富裕的社區之一，近期令居民關注的是，這裡不久將成為青少年心理健康和藥品濫用問題治療中心所在地。該項目來自加州灣區 一家青少年和家庭治療組織。

據了解，這家青少年和家庭治療計畫組織，稱為Muir Wood Adolecent and Family Services（簡稱Muir Wood），總部位於加州灣區城市Petaluma，在全州範圍內現有11個分校區。根據該組織網站介紹，其中10個校區在蘇諾瑪（Sonoma）縣，一個在佛萊斯諾（Fresno）縣，未來幾個還在設立中。在南加設立的第一個校區在河濱市，位於華瓦登岡社區的達文西大道（Da Vinci Dr.）居民區附近，因此受到當地居民關注。

Muir Wood創始人兼首席執行官索勒（Scott Sowle）表示，有望在近期正式啟用。他說，州政府正在審查他們的申請。在華瓦登岡社區居住32年的居民Linda Mullen表示，她和鄰居對這個治療組織的出現感到「受到侵犯」。部分居民表示，理解康復的需要，但認為社區和該治療計畫不太適合。居民擔憂交通、噪音和擅闖私人物業問題增加。