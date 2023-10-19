「希望之城」提醒:子宫癌6大徵兆

子宫癌尤其是子宫内膜癌，是最常見的的婦科癌症之一。（圖片取自Pexels）

據美國國家癌症 研究數據，2023年美國預計將有超過10萬6000名女性被診斷出患有婦科癌症。在所有婦科癌症中，子宮癌是最常見的婦科癌症之一，癌症治療中心希望之城（City of Hope）日前列出了子宮癌的主要徵兆。

子宮癌是一種發生在子宮組織的癌症，分為子宮內膜癌和子宮肉瘤兩種類型；其中，形成於子宮壁內內膜層的子宮內膜癌最為常見， 肥胖、高血壓 和糖尿病都可能增加患癌風險。 與其他癌症一樣，儘早發現子宮癌的存在是治癒的關鍵，主要的早期症狀和體征包括：

1. 異常陰道出血。 在停經後出現出血現象是子宮癌的潛在症狀，不規則月經出血也是如此。 如果發現兩次月經之間有出血現象、月經量比平常多或經期延長，一定要及時就醫，以排除子宮癌或其他重疾的可能性。

2. 持續性骨盆腔疼痛。 造成骨盆腔疼痛或不適的原因有很多，但當疼痛持續發生且得不到緩解，且伴隨其他症狀時，這可能是子宮癌的徵兆。

3. 排尿疼痛。 類似於骨盆腔疼痛，在小便時感到疼痛也是子宮癌的潛在信號之一，應及時就醫，由專家進行評估。

4. 排便習慣改變。 子宮癌除了影響子宮外，也可能影響附近的其他器官，包括結腸。 任何不明原因或異常的排便習慣改變，如便秘或腹瀉等，都應與醫生討論。

5. 易產生飽脹感。當攝入少量食物後就感到飽脹時，應引起警覺，可能是由於腫瘤 干擾消化器官功能所致。

6. 腹部腫脹。當出現腹部異常腫脹時，請務必及時就醫，因為這種腫脹可能由子宮內的腫瘤導致。

作為美國婦科癌症研究和治療領域的引領者，希望之城的子宮癌檢測和治療的特色項目包括：微創手術創新方法、細胞剝離（切除）手術、精確放射治療、全面診斷工具等。