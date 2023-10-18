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該選哪部分？紅藍卡即起開放登記

記者金維多／洛杉磯報導
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。（Getty Images）
每年10月15日至12月7日之間，俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)參加民眾可以更改計畫，新計畫於新年元旦生效。（Getty Images）

俗稱紅藍卡聯邦醫療保險（Medicare）已自10月15日起開放登記，許多長者對於紅藍卡繁瑣的制度傷透了腦筋，如何挑選適合自己的計畫尤為重要。

聯邦醫療保險是針對65歲以上長者以及未滿65歲的殘疾人或患末期腎病群體的一項特別醫療保險計畫，總共分為4個部分。

聯邦政府規定，美國公民或永久居民在美國居住滿5年的新移民，可在65歲生日當月或前後三個月加入紅藍卡計畫，未及時申請將面臨罰款。申請人在美國報稅並累積超過40個積分（10年）可免除紅藍卡A部分 (主要涵蓋住院治療、護理中心、康復機構等費用) 的保費。

如果申請人退休金涵蓋紅藍卡繳費，將可通過退休金計畫自動加入紅藍卡。B部分 (主要涵蓋醫生問診、診斷測試、預防藥物等費用) 的保費則根據申請人的收入來決定。依照最新公告，2024年紅藍卡B部分(Part B)保費(premiums)將從每月164.90元增至174.70元，調漲9.80元；B部分受益人年度自付額(deductibles)將從226元增至240元。

D部分（處方藥等費用）需要額外加購，這部分由私人保險公司提供，選擇的時候，需要確認自己的常用藥是否涵蓋在計畫內。但學名藥（Generic）和原廠藥（Brand name）都需要額外負擔一筆自付款（Copayment）。

聯邦醫療保險的A部分和B部分是由政府負責承保的，但這兩部分負擔80%的費用，剩餘的20%需要在買一個補充保險（Medigap），加上D部分的費用，申請人的月付額較高。

C部分（優先計畫，Advantage plan）就給民眾提供了另一種費用較低的選擇，這其中包含了A部分和B部分，有的可能會包含D部分。申請人可以根據自身需求選擇合適的紅藍卡優先計畫。

聯邦醫療保險 紅藍卡 退休金

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