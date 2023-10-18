我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

白卡取消資產限制 加紅藍卡雙保險

記者金維多／洛杉磯報導
基督教角聲醫療中心。(本報檔案照)
基督教角聲醫療中心。(本報檔案照)

對於一些低收入的退休族來說，紅藍卡保費調漲增加了生活負擔。不過2024年白卡取消了資產限制，民眾可以在擁有紅藍卡的同時，考慮申請白卡，給自己的醫療增加雙保險。

聯邦醫療保險與醫療補助服務中心（Center for Medicare and Medicaid Services，簡稱CMS）最近批准了加州的請求，從2024年1月1日起完全取消加州醫療補助計畫（Medi-Cal，俗稱白卡）的資產限制，只要符合收入條件的人，將能夠獲得白卡的加州老年和殘疾人計畫、醫療保險儲蓄計畫和長期護理計畫。加州成為全美第一個取消資產限制的州。

在此之前，白卡就對資產限制大幅增加，從個人2000元到夫妻共有3000元，提高到13萬元和19萬5000元。而這次的取消限制無疑是對擁有房產和存款等的退休族的一大福音。若符合社安補助金資格（SSI，針對低收入低資產的老人補助金）的民眾自動符合白卡資格。

由於白卡滿足了包括牙科、眼科和長期護理等醫療需求，並且包含了紅藍卡剩餘20%的自費項目。角聲醫療中心醫療保險諮詢主管Amanda Yang表示，此政策的施行意味著之前針對年長者有限制的白卡被廢除，現在相當於全部福利都涵蓋在內。比如說之前紅藍卡的長期護理，一般只包括21天，超過的部分需要自費，如果民眾同時擁有白卡，就解決了這一問題。

紅藍卡和白卡是各自獨立的醫療保險計畫，只要民眾同時符合兩種資格，就可以同時參加兩種保險計畫，兩種保險的一些部分會相互影響。紅藍卡需要繳納的B部分月費可以由白卡承擔。民眾在看診時，紅藍卡的負擔差額和任何超過最高自付額（out-of-pocket maximum）的費用都可由白卡承擔。

Amanda Yang表示，紅藍卡在全美範圍都可以用，而白卡只能在加州使用，但能解決當地居民大部分的醫療需求。她建議如果民眾來美國比較晚，沒有滿足免除紅藍卡A部分的費用的條件，就會導致紅藍卡費用高昂。如果當事人也符合申請白卡的資格，最好先不要申請紅藍卡。如果符合低收入標準的65歲退休人員，在擁有紅藍卡的同時想申請白卡，可以來角聲醫療中心免費提供幫助，同時調整紅藍卡計畫，這樣能大幅度省下紅藍卡的額外支出。

白卡 紅藍卡 聯邦醫療保險

上一則

電線地下化成本高 遭反對

下一則

華裔工程師被刺死案 Metro挨告開審

延伸閱讀

加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生

加州地震演習19日登場 百萬人學習應變逃生
墨國低收者越境讀大學 比照州民學費

墨國低收者越境讀大學 比照州民學費
加州放寬Medi-Cal認證 紀事報評論：增詐騙風險

加州放寬Medi-Cal認證 紀事報評論：增詐騙風險
聯邦醫療保險 15日起開放登記 12月7日前截止

聯邦醫療保險 15日起開放登記 12月7日前截止
紅藍卡B部分保費 明年漲6% 每月約增10元

紅藍卡B部分保費 明年漲6% 每月約增10元
世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 佳信健保服務 Anneta Insurance Solutions

世界日報銀髮樂齡生活展攤位介紹 佳信健保服務 Anneta Insurance Solutions

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來