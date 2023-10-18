銷贓催化轉換器 加州亞裔3口家認罪

加州汽車催化轉換器盜竊案頻發。（美聯社）

聯邦檢察官17日表示，加州 一個家庭中的3名成員16日認罪，承認參與一宗總價值超6億元的汽車催化轉換器（catalytic converters）盜竊、銷贓案，他們將這些偷盜來的贓物從加州運至新澤西州 售賣獲利。

認罪3人分別是32歲的Tou Sue Vang和28歲的Andrew Vang倆兄弟，以及他們的58歲母親Monica Moua，他們住在沙加緬度（Sacramento）。根據聯邦檢察官辦公室，三人參與汽車催化轉換器的偷盜、銷贓犯罪鏈中，將偷來的器材賣給一個金屬加工廠，涉案總金額超過6億元。

在這一樁巨大的汽車催化轉換器偷盜、銷贓案中，有21人被起訴。其中，已認罪的亞裔 三口之家將贓物運抵新澤西，獲利超過3800萬元；其中Tou Sue Vang承認了39項罪名，包括洗錢罪。

汽車催化轉換器位於汽車底部，用來淨化汽車排氣，裡面含有值錢的重金屬，但很容易被偷走。聯邦檢察官辦公室表示，「這些器械裡面的一些金屬甚至比金子還貴，近幾年這些金屬的價格連連攀漲。在黑市，一個催化轉換器的價格甚至超過1000元」。加州是汽車催化轉換器偷盜的重災區，這類案件占全美的37%，加州每月有約1600受害人稱催化轉換器被盜。