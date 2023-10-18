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華裔工程師被刺死案 Metro挨告開審

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯地鐵站台的遊民。（記者王若然／攝影）
洛杉磯地鐵站台的遊民。（記者王若然／攝影）

華裔工程師鮑學中（Xuezhong Bao）2018年在洛杉磯地鐵（Metro）上遭刺死，其遺孀蔣凡凡於2019年提告洛縣大都會交通局；近日該案在洛杉磯法庭過堂，蔣凡凡的代理律師鄧洪表示，該案還在舉證階段。

鮑學中在2018年11月27日上午於地鐵金線車廂內被刺死。他當時從阿蘇薩（Azusa）站上車，列車開往歐溫岱站(Irwindale)。當天晚上，警方逮捕了西裔嫌犯姆诺兹(Peter Munoz）。2020年，嫌犯被判26年監禁。該案中，被害人的代理律師也是鄧洪。

該案後，鮑學中的妻子蔣凡凡提告洛縣大都會交通局。負責該案的律師鄧洪介紹，該案目前進展緩慢，主要仍在舉證階段。原告一方的主張是地鐵治安環境糟糕，導致鮑學中被刺身亡。而地鐵當局則主張這是個別的犯罪行為，交通局沒有責任，無法阻止這類事件的發生。

鄧洪說，目前還未談及向Metro索賠的具體金額。但鮑學中的遺孀蔣凡凡提告的主要目的是避免這種事情再發生在任何人身上。鄧洪說，地鐵是民眾很重要的交通工具，納稅人花了那麼多錢在提升交通安全上，但狀況毫不見改善。

鮑學中案發生在2018年，當時人們以為這只是偶發性個案，但如今過去了這麼多年，地鐵治安每況愈下，事實證明鮑學中案只是一個開始。今年9月7日，一名23歲的男子在市中心的地鐵波斯廣場站（Pershing Square）被刺身亡，死前疑與兇嫌發生口角。今年5月，一名亞裔女子在長堤站被暴打，她稱其遭遇仇恨犯罪被襲擊時，地鐵員工疏忽大意沒有保護她。事後，該名女子對地鐵提起訴訟。

根據洛杉磯大都會交通理事會（Metro Board）2023年4月底的最新報告，紅線與紫線的犯罪率較去年同月增加了34%，社會秩序妨害案件（Crimes Against Society）更年增600%，許多是使用毒品。另外在2月間，Metro系統中3件性侵案與39件加重傷害案，同樣較去年明顯增加。

南加州華人劉女士表示，她2017年來洛杉磯市留學，當時還沒買到車，出門只能通過公車和地鐵。她原本天真地以為洛杉磯的地鐵和公車與中國大陸沒兩樣，結果乘坐之後有被嚇到。劉女士說，公車上的乘客讓她感到害怕，她甚至不敢在車上把手機拿出來，害怕被搶。在地鐵上，很多人穿得破破爛爛，站台上有遊民紮營，乘坐體驗實在不好。劉女士表示，她絕不建議朋友坐公交車或地鐵，因為感覺很不安全。

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