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南加祭孔大典 表彰教師獻六佾舞

記者邵敏／洛杉磯報導
華裔學生獻上六佾舞，以示對孔子的敬重。（記者邵敏／攝影）
華裔學生獻上六佾舞，以示對孔子的敬重。（記者邵敏／攝影）

為紀念孔子誕辰2573年，南加州祭孔大典10月15日在洛杉磯華僑文教服務中心舉行，24位華裔學生獻上精彩六佾舞。同時為宣揚尊師重道精神，當日僑委會為洛杉磯地區3位優秀教師頒獎。

影片來源：記者邵敏

祭孔大典是中華傳統文化重要部分，承載中華民族對聖師孔子的崇敬之情；紀念孔子生日，也體現華人對儒家思想傳承與發揚。海外華人舉辦祭孔大典，讓尊師重道精神源遠流長。

當天活動由兩位中、英文司儀主持，儀式莊嚴肅穆，釋奠禮從「預備、迎神」開始，三次擊鼓後，執事者各司其事，陪祭官、分獻官、正獻官、奉祀官就位，迎接孔子神靈降臨。之後依序行初獻禮，恭讀祝文；行亞獻禮，獻花；行終獻禮，獻爵。最後「送神」，恭送孔子神靈離開，撤班、禮成。

儀式莊嚴肅穆，釋奠典禮從「預備、迎神」開始。（記者邵敏／攝影）
儀式莊嚴肅穆，釋奠典禮從「預備、迎神」開始。（記者邵敏／攝影）
南加州祭孔大典10月15日在洛杉磯華僑文教中心舉行。（記者邵敏／攝影）
南加州祭孔大典10月15日在洛杉磯華僑文教中心舉行。（記者邵敏／攝影）

在祭孔大典儀式中，24位海外青年文化大使協會（FASCA）的學員獻上六佾舞表演，精彩的動作贏得眾人稱讚。六佾舞是中國古代傳統宮廷樂舞，由於孔子曾被封為文宣王，祭孔大典獻上六佾舞或八佾舞，以示敬重。指導老師徐芝蘭表示，這些舞蹈學員分別來自洛杉磯各學校的華裔高中生，為參加這次祭孔大典，他們花費許多課餘時間訓練與準備。

洛僑中心主任陳敏永指出，每年舉行祭孔大典，不僅為發揚孔子以仁愛之心出發、有教無類的教育精神，同時也讓下一代了解祭孔大典背後深遠意義。美國孔孟學會會長孔憲詔表示，孔子出生在貧寒家庭，通過努力取得卓越成績，論語提出學而不厭、誨人不倦，充分體現孔子的教育思想。

當天祭孔大典禮成後，洛杉磯地區有3位優秀教師獲頒獎。關注海外僑民學校，僑務委員會每年都會頒發資深優秀教師獎，表達對教師辛勤教育學生的感謝。

本次祭孔大典主席團包括美國孔孟學會、羅省中華會館、加州台灣同鄉聯誼會、南加州齊魯會館、南加州韓華聯誼會、洛杉磯僑界急難救援協會、南加州中文學校聯合會、越柬寮華人團體。輔導單位為中華民國僑務委員會、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、洛杉磯華僑文教中心，眾多重要嘉賓、僑領、各機構代表參加。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永（左三），為三位優秀教師獲獎。（記者邵敏／攝影）
洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永（左三），為三位優秀教師獲獎。（記者邵敏／攝影）
祭孔大典是傳統文化的重要部分，承載中華民族對孔子的崇敬。（記者邵敏／攝影）
祭孔大典是傳統文化的重要部分，承載中華民族對孔子的崇敬。（記者邵敏／攝影）

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