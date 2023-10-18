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以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

華人商會中美貿易論壇 百人參與

記者張宏／洛杉磯報導
美國華人商會15日舉辦中美貿易「新時代」論壇，商會會長陳金階發言。（記者張宏／攝影）
美國華人商會15日舉辦中美貿易「新時代」論壇，商會會長陳金階發言。（記者張宏／攝影）

美國華人商會日前舉辦中美貿易「新時代」論壇，邀請南加企業和來自中國的企業探討新時代背景下，中美貿易的前景和方向，活動吸引數百人參與。

美國華人商會會長陳金階表示，論壇吸引350人報名參與，希望通過論壇的形式，讓大家了解未來中美貿易趨勢。中美貿易在全球貿易中扮演重要角色，中美貿易經過四個時代，這四個時代的共性是商家沒有自己的平台，都是在借助如亞馬遜這樣的第三方平台，這會導致商家陷入被動。未來有實力的商家如何抱團取暖，打造一個共建共贏的平台，和晶片問題一樣，是中國商家需要考慮和解決的問題。

華裔企業家黃春華(Charles Huang)作為演講嘉賓出席論壇，他的演講題目是「逆全球化時代的公司戰略」。黃春華表示，過去五年逆全球化呼聲愈來愈高，許多公司開始進行戰略調整。他公司的投資遍布英國、法國、芬蘭、瑞典等地，投資的產品和技術，都是面對全球市場。逆全球化對他的投資產生一定影響，例如公司營運成本提升及供應鏈受衝擊；但同時也帶來機會，包括製造業回歸美國，政府6億元訂貨單給12家新冠檢測企業，其中就包括他的公司。

華裔企業家黃春華博士(Charles Huang)作為演講嘉賓出席論壇。（記者張...
華裔企業家黃春華博士(Charles Huang)作為演講嘉賓出席論壇。（記者張宏／攝影）

黃春華說，新冠檢測試劑在美國生產的成本，比中國高四到五倍，如果不是逆全球化，他就不會獲得這個機會。黃春華強調，逆全球化時代，公司戰略要進行靈活調整，他的公司在英、法和新加坡及美國本土都投資工廠，這樣的變化也會利好物流行業，但如何抓住機會，需要竅門。

中國駐洛杉磯總領館商務領事崔屹東和何方出席論壇。崔屹東表示，中美貿易密切，美國從中國進口的產品，從傳統輕工業工藝品、紡織服裝，到VR眼鏡和無人機等。中國除向美國出口產品外，也鼓勵擴大從美國進口，包括舉辦多屆進口博覽會，為外國企業打開中國市場發揮平台作用。南加有高通（Qualcomm）、斯凱奇（Skechers）等行業領先企業曾參加博覽會，以擴大其在中國的市場份額。

中國駐洛杉磯總領館商務領事崔屹東發言。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領館商務領事崔屹東發言。（記者張宏／攝影）

崔屹東說，近年中美關係緊張，讓貿易面臨嚴峻考驗，如何發展中美貿易成為兩國面臨的重要課題。近期中美關係出現積極信號，兩國商務部建立溝通渠道及航班增加。中領館願意為中美地方交流合作，提供最大便利。

中美貿易過去經歷的四個時代。（記者張宏／攝影）
中美貿易過去經歷的四個時代。（記者張宏／攝影）

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