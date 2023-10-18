我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山「空屋徵稅」明年1月起每單元繳2500元至5000元

以色列為何延遲發動加薩地面戰？三個原因

洛縣府爭議下聲援以色列 巴勒斯坦支持者場外抗議

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員會通過支持以色列決議案。（洛杉磯縣政府網頁)
洛杉磯縣政委員會通過支持以色列決議案。（洛杉磯縣政府網頁)

頂住數十名反對者的猛烈抨擊，洛杉磯縣政委員會17日在中東衝突的專題討論中一致通過支持以色列、譴責哈瑪斯恐怖行為的決議。但會場遭到巴勒斯坦支持者的抗議，兩度暫停。

洛縣縣政委員會五名委員在當天一致通過的決議中指出，洛縣縣政委員會旗幟鮮明地譴責哈瑪斯這次對以色列人民無端發動慘無人道的恐怖襲擊，洛縣「明確支持以色列國作為主權和獨立國家存在的權利，充分承認其邊界和領土」。

縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）和巴格（Kathryn Barger）表示，洛縣一直反對各種形式的仇恨，而中東暴力事件經常發生，並轉化為世界其他地區的暴力和反猶太主義行為，應該馬上停止。

Horvath表示，洛杉磯的每個猶太人都有親密的私人朋友正在遭受哈瑪斯恐怖主義影響，這些人是洛杉磯猶太人的家人、朋友、商業同事、朋友的朋友，他們中有人被哈瑪斯扣為人質、或謀殺，或被徵召入伍，至今仍在恐懼當中。她表示，「洛縣與你們站在一起，為該地區帶來正義與和平祈禱」。

以色列駐洛杉磯總領事巴查爾在會上發表演說，感謝洛縣政縣政委員會的決議。他表示，以色列正在應對「自猶太人大屠殺以來最大規模的屠殺攻擊，我們很沮喪，但我們決心堅定。 1939年我們無法保護自己，但2023 年，我們將會這樣做」。

巴查爾特別表示，「這與領土無關，而是關於恐怖主義，」他補充，恐怖主義已成為全球性的威脅，影響著我們所有人。現在支持以色列其實是保衛美國的安全，包括洛杉磯縣的安全。

數十位哈瑪斯的支持者在當天的會議上猛烈抨擊洛縣委員會的決議，稱其為「片面」決議，不提及巴勒斯坦人民或死亡的巴勒斯坦人數。抗議者一度對縣政委員們大喊大叫，會議被迫兩度休會。

洛縣 以色列 哈瑪斯

上一則

南加祭孔大典 表彰教師獻六佾舞

下一則

法廊快報／低車身跳跳車 合法上路

延伸閱讀

紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶

紐約大學 哈瑪斯綁架人質海報遭撕碎扔垃圾桶
「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行

「加薩走廊不存在人道危機」以色列駐英大使：去問哈瑪斯為何開啟暴行
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來
參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架

參加音樂節遇劫… 柏克萊出生美籍男 遭哈瑪斯綁架
以色列空襲加薩 哈瑪斯1高階指揮官喪命

以色列空襲加薩 哈瑪斯1高階指揮官喪命
以軍瞭望兵在哈瑪斯攻擊前通報異狀 上級卻稱「那幫混混搞不出名堂」

以軍瞭望兵在哈瑪斯攻擊前通報異狀 上級卻稱「那幫混混搞不出名堂」

熱門新聞

有遠近兩名華裔女子在偷摘棗子。（圖：秦女士提供）

2華人大媽半夜作案 3米高棗樹被摘禿

2023-10-11 17:08
曼哈頓灘一家珠寶店，劫匪衝進店內，用錘子猛砸珠寶展示櫃。（ABC7）

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

2023-10-10 16:00
一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
好市多與Sesame合作，推出會員29元低價線上看診。（記者王若然／攝影）

好市多推29元看病 還無需健保

2023-10-10 22:05
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45

超人氣

更多 >
快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡

快回家找舊電子產品 好市多等零售商推出舊電器換禮卡
匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世

匿名捐出75億元畢生財富 他在租來的公寓去世
注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價

注意…T-Mobile這些計畫 將自動漲價
紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死

紐約地鐵致命意外 皇后區少女落軌遭列車迎面撞死
億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來

億萬富豪痛批哈佛對哈瑪斯模稜兩可 宣布斷絕往來