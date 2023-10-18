洛縣府爭議下聲援以色列 巴勒斯坦支持者場外抗議

洛杉磯縣政委員會通過支持以色列決議案。（洛杉磯縣政府網頁)

頂住數十名反對者的猛烈抨擊，洛杉磯縣政委員會17日在中東衝突的專題討論中一致通過支持以色列 、譴責哈瑪斯 恐怖行為的決議。但會場遭到巴勒斯坦支持者的抗議，兩度暫停。

洛縣 縣政委員會五名委員在當天一致通過的決議中指出，洛縣縣政委員會旗幟鮮明地譴責哈瑪斯這次對以色列人民無端發動慘無人道的恐怖襲擊，洛縣「明確支持以色列國作為主權和獨立國家存在的權利，充分承認其邊界和領土」。

縣政委員霍華特（Lindsey Horvath）和巴格（Kathryn Barger）表示，洛縣一直反對各種形式的仇恨，而中東暴力事件經常發生，並轉化為世界其他地區的暴力和反猶太主義行為，應該馬上停止。

Horvath表示，洛杉磯的每個猶太人都有親密的私人朋友正在遭受哈瑪斯恐怖主義影響，這些人是洛杉磯猶太人的家人、朋友、商業同事、朋友的朋友，他們中有人被哈瑪斯扣為人質、或謀殺，或被徵召入伍，至今仍在恐懼當中。她表示，「洛縣與你們站在一起，為該地區帶來正義與和平祈禱」。

以色列駐洛杉磯總領事巴查爾在會上發表演說，感謝洛縣政縣政委員會的決議。他表示，以色列正在應對「自猶太人大屠殺以來最大規模的屠殺攻擊，我們很沮喪，但我們決心堅定。 1939年我們無法保護自己，但2023 年，我們將會這樣做」。

巴查爾特別表示，「這與領土無關，而是關於恐怖主義，」他補充，恐怖主義已成為全球性的威脅，影響著我們所有人。現在支持以色列其實是保衛美國的安全，包括洛杉磯縣的安全。

數十位哈瑪斯的支持者在當天的會議上猛烈抨擊洛縣委員會的決議，稱其為「片面」決議，不提及巴勒斯坦人民或死亡的巴勒斯坦人數。抗議者一度對縣政委員們大喊大叫，會議被迫兩度休會。