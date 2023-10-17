守望相助+自費雇用保全 核桃市竊案驟減
南加各地入室盜竊案頻發，華人社區有成為竊賊針對目標的趨勢。為增強社區治安和保護家庭財產，許多華人居民自發想辦法讓社區變得更安全。10月15日，居住在核桃市不同華人佔比較高社區的幾位居民，分享他們參與維護社區治安的一些案例和經驗，該講座由核桃市華人協會組織。
核桃市華人協會會長黃巧綺表示，組織講座主要是為讓各社區的人們互相分享治安經驗，齊心協力讓社區變得更安全。
來自The Ridge社區的Michelle Tam表示，因為年初發生兩起入室盜竊，所以她所在社區成立鄰里守望（neighbourhood watch）。社區主要使用Whatsapp進行溝通，鄰居們會在群裡分享發現的可疑的人物或車輛。Michelle認為，這樣的群組增強鄰里間溝通，能讓居民更好地堤防有不良意圖的人。
來自Belgate社區的Stephen Siu分享他家被盜竊經歷。Stephen Siu認為，竊賊非常熟悉房屋的內部構造，很可能是該社區慣犯。防範專業的慣犯，需要專業的安保。Stephen和熱心鄰居們自發尋找安保公司，並動員更多鄰居加入該安保計劃。因為雇用安保需要付費，且效果未知，一開始只有20幾戶鄰居願意加入；但在Stephen和熱心志願者挨家挨戶敲門的努力下，目前有108戶家庭參與進來，每戶每月支付100元安保費。該安保計劃效果也十分明顯，社區不僅入室盜竊案數量大幅減少，偷包裹、郵箱的案件也少了很多。
同樣來自Belgate社區的David Young指出，除聘請專業安保團隊，該社區也有鄰里守望，使用GroupMe和WeChat兩個軟體，大家會在群內分享和治安相關的訊息。David認為，WeChat適合用來溝通的一大原因是其翻譯功能，非華人鄰居也能輕易理解群內消息。David表示，組建社群群組不僅有利增強治安，還讓鄰里關係更加緊密，社區更和諧。
來自Snow Creek社區的Skip Wang表示，該社區維護治安的方法，也是成立鄰里守望組織，自從2018年成立以來，該社區的盜竊案件明顯減少，只有以前的一半。Skip指出，成立鄰里守望也會有很多困難，不能害怕被拒絕，也不要期待每個鄰居都會加入。Skip還給出安全建議，當屋主離家旅行時，應儘量留幾盞燈，因為竊賊踩點時，會傾向黑暗的房子。
會長黃巧綺居住在Cornerstone社區，她表示該社區華人佔比高，很早就有微信群。最初成立只是為溝通方便，但逐漸大家也會在群內分享治安訊息。黃巧綺指出，該社區一直治安較好，原因可能歸功於小朋友多，孩子們天天在院子裡玩耍，竊賊們難以趁虛而入。黃巧綺還分享，社區在疫情期間也有男士自發輪班進行安全巡邏，有益增強社區治安。
幾位分享者都表示對鄰里守望的肯定，也期待更多鄰居加入，共同守護社區安全。同時分享者還提出一些期待和建議，比如希望報警熱線能加密，不被竊賊聽到；以及建議大家在外給出家庭住址時要謹慎，防止被竊賊盯上。
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