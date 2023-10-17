守望相助+自費雇用保全 核桃市竊案驟減

居住在核桃市不同社區的幾位居民分享了他們參與維護社區治安的一些案例和經驗。（記者子為╱攝影）

南加各地入室盜竊案頻發，華人 社區有成為竊賊針對目標的趨勢。為增強社區治安和保護家庭財產，許多華人居民自發想辦法讓社區變得更安全。10月15日，居住在核桃 市不同華人佔比較高社區的幾位居民，分享他們參與維護社區治安的一些案例和經驗，該講座由核桃市華人協會組織。

核桃市華人協會會長黃巧綺表示，組織講座主要是為讓各社區的人們互相分享治安經驗，齊心協力讓社區變得更安全。

來自The Ridge社區的Michelle Tam表示，因為年初發生兩起入室盜竊，所以她所在社區成立鄰里守望（neighbourhood watch）。社區主要使用Whatsapp進行溝通，鄰居們會在群裡分享發現的可疑的人物或車輛。Michelle認為，這樣的群組增強鄰里間溝通，能讓居民更好地堤防有不良意圖的人。

來自Belgate社區的Stephen Siu分享他家被盜竊經歷。Stephen Siu認為，竊賊非常熟悉房屋的內部構造，很可能是該社區慣犯。防範專業的慣犯，需要專業的安保。Stephen和熱心鄰居們自發尋找安保公司，並動員更多鄰居加入該安保計劃。因為雇用安保需要付費，且效果未知，一開始只有20幾戶鄰居願意加入；但在Stephen和熱心志願者挨家挨戶敲門的努力下，目前有108戶家庭參與進來，每戶每月支付100元安保費 。該安保計劃效果也十分明顯，社區不僅入室盜竊案數量大幅減少，偷包裹、郵箱的案件也少了很多。

同樣來自Belgate社區的David Young指出，除聘請專業安保團隊，該社區也有鄰里守望，使用GroupMe和WeChat兩個軟體，大家會在群內分享和治安相關的訊息。David認為，WeChat適合用來溝通的一大原因是其翻譯功能，非華人鄰居也能輕易理解群內消息。David表示，組建社群群組不僅有利增強治安，還讓鄰里關係更加緊密，社區更和諧。

來自Snow Creek社區的Skip Wang表示，該社區維護治安的方法，也是成立鄰里守望組織，自從2018年成立以來，該社區的盜竊案件明顯減少，只有以前的一半。Skip指出，成立鄰里守望也會有很多困難，不能害怕被拒絕，也不要期待每個鄰居都會加入。Skip還給出安全建議，當屋主離家旅行時，應儘量留幾盞燈，因為竊賊踩點時，會傾向黑暗的房子。

會長黃巧綺居住在Cornerstone社區，她表示該社區華人佔比高，很早就有微信群。最初成立只是為溝通方便，但逐漸大家也會在群內分享治安訊息。黃巧綺指出，該社區一直治安較好，原因可能歸功於小朋友多，孩子們天天在院子裡玩耍，竊賊們難以趁虛而入。黃巧綺還分享，社區在疫情期間也有男士自發輪班進行安全巡邏，有益增強社區治安。

幾位分享者都表示對鄰里守望的肯定，也期待更多鄰居加入，共同守護社區安全。同時分享者還提出一些期待和建議，比如希望報警熱線能加密，不被竊賊聽到；以及建議大家在外給出家庭住址時要謹慎，防止被竊賊盯上。