秋老虎來了 南加高溫持續至周四

南加州多個城市將持續高溫至周四。（Pexels）

眼看還有幾周就要到萬聖節（Halloween），南加 州的天氣還是熱的「嚇人」。根據國家氣象局（National Weather Service），南加多個地區本周最高氣溫將達到近90度，內陸地區氣溫將高達95度。

國家氣象局指出，洛杉磯市周一至五，最高溫 在85度左右，周四溫度最高，預計達88度。華人聚集的聖蓋博谷地區也將經歷高溫。以聖蓋博市（San Gabriel）為例，白天最高溫將超過90度，預計最高溫度將出現在周四，將達94度。

內陸地區包括聖伯納汀諾縣和內陸帝國（Inland Empire）白天溫度更高，以聖伯納汀諾市（San Bernardino）為例，周三最高溫將達98度，晝夜溫差大，夜間溫度最低在60度左右。

沿海地區溫度相對較低，例如聖塔莫尼卡（Santa Monica）白天最高溫在80度左右。

對於南加州 多數地區，本周高溫天氣將持續至周四，並在周四達到頂點後開始回落。之後，民眾將感受到一絲涼爽，溫度將下降10至15度，可以度過一個秋高氣爽的周末。

KTLA氣象專家Mark Kriski介紹，這波高溫主要是由聖塔安那焚風(Santa Ana Winds)帶來。這種風來自沙漠地區，吹向大海，特點是高溫、乾燥，給吹過的地區帶來高溫。