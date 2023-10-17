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罕見日食天象 家中光影如「孔雀開屏」

記者趙健／洛杉磯市報導
南加州地區10月14日的日食從上午8時8分開始，在上午9時24分時達到最佳觀測狀態。（安女士提供）
南加州地區10月14日的日食從上午8時8分開始，在上午9時24分時達到最佳觀測狀態。（安女士提供）

14日上午在美國西部上演的日食天文奇景令許多人印象深刻。 身處南加的民眾雖然無法觀賞「日環食」（Annular Eclipse），但「日偏食」（Partial Eclipse）的奇觀同樣罕見。

影片來源：安女士、Rui，記者趙健/後期製作

爾灣加大（University of California Irvine）物理與天文學系資料顯示，14日在南加州地區出現的日食於上午8時8分開始，在9時24分達到最佳觀賞狀態，月球在9時40分時穿過太陽，至10時50分結束。在南加州地區，當日月球覆蓋太陽的比例近80%。

家住爾灣的華人安女士說，日食在院子裡形成的光影如孔雀開屏。（安女士提供）
家住爾灣的華人安女士說，日食在院子裡形成的光影如孔雀開屏。（安女士提供）

住在爾灣的華人安女士戴上五層太陽眼鏡，才敢直視觀賞日食的景象。她用手機記錄日食過程中後院裡出現的月牙型光斑。 她說「院子裡的光影如孔雀開屏般美麗。」

日食是一種自然現象，地球圍繞太陽公轉、月球圍繞地球運動，導致三者之間的相對位置不斷變化，當這些天體按照特定的順序排列時，地球上的觀察者就能看到太陽被月球完全或是部分遮住，形成日食現象。

NASA提醒，觀察日食須格外小心，因為直視太陽，可能會對眼睛造成嚴重傷害。 最安全的方式是使用專門設計的太陽觀測設備，例如太陽過濾鏡、日食眼鏡或裝有太陽濾鏡的望遠鏡。 這些設備可以過濾太陽的強光和紫外線，以確保眼睛不受損害。 不過，即使使用太陽濾鏡，也不應長時間直視太陽。

NASA預測，下一次日食出現時間在2024年4月28日，屆時墨西哥、美國東部和加拿大將會出現「日全食」（Total Eclipse）——月球與地球之間的距離將比這次更近，因此月球會完全遮蔽太陽。

南加 爾灣加大 加州

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