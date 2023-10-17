台資企業家 買橙縣辦公廣場

台裔企業家兼慈善家溫智宇近日收購橙縣A級辦公廣場。（One Pacific Plaza ）

總部位於台灣的跨國集團福爾摩沙有限公司（Formosa Ltd）創始人溫智宇，日前通過其家族辦公室收購了橙縣 杭廷頓灘市（Huntington Beach ）一處39萬4000平方呎的辦公廣場，成交價4200萬美元比五年前的交易價格低了66%。

據「橙縣商業雜誌」報導，與溫智宇有關的家族辦公室近日收購了位於杭廷頓灘市中央大道 7711、7755 和 7777 號的太平洋廣場（One Pacific Plaza ），每呎價格為107美元。這筆交易的賣家是位於橙縣爾灣市Pendulum Property Partners，以及位於世紀城的Ares Management的附屬公司。這兩家公司於2018年以1億2450萬美元，即每平方呎316美元的價格買下此處。但受疫情衝擊，太平洋廣場此前的債務額超過9000萬美元，業主不得不與貸方SunTrust銀行合作出售該資產。

太平洋廣場是一座被評為A級(Grade A)辦公樓園區，包含一座12層塔樓和兩座六層建築，其中面積最大的塔樓是BJ's連鎖餐廳的總部，佔地5萬6000平方呎。這座辦公廣場交通便利、周邊設施齊全，目前的出租率為70%。

該資產是溫智宇今年的第二筆辦公樓資產收購交易，他在2月以2490萬美元（每平方呎115 美元）的價格，收購了位於聖塔安那市(Santa Ana）的4 Hutton Centre辦公大樓。根據加州州務卿辦公室和橙縣財產記錄，該大樓面積約21萬6900平方呎，共10層，當時的收購價比2019年的交易價格低了55%。

現年48歲的台裔企業家兼慈善家溫智宇及家人，去年6月向爾灣加大 （UCI）捐款2000萬元興建綜合診療大樓，是該校有史以來50歲以下贊助人中金額最高的一筆慈善捐款。溫智宇及家人還擁有橙縣最大的豪宅Villa de Formosa，占地約1.3英畝，住宅總面積超過5萬平方呎。

溫智宇出生在台灣，十歲時隨父母及哥哥移民來美。他先後獲洛杉磯加大學士，及南加大 企管碩士，在南加州橙縣創辦櫻花紙業發跡，並創立福爾摩沙有限公司。該公司總部設在台灣，商業版圖涉足房地產開發、管理、創投、林業產品製造及貿易等多元產業。