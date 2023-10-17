Medi-Cal廣泛認證 恐致濫用補助

加州想讓Medi-Cal成為每個人都能參加的Medicaid，因此大力宣傳Medi-Cal加Medicare保障最廣。（取自加州醫療保健服務部網站）

近日發表在橙縣紀事報的評論指出，加州 申請聯邦許可Medi-Cal適用「廣泛認證」（broad-based categorical eligibility），使得數百萬人不必經過資格審核就能加入Medi-Cal，此舉將導致已遭大量詐騙 的Medicaid 未來風險更高，聯邦與加州都不應該開此先例。

由倡議團體「霍華德・賈維斯納稅人協會」（Howard Jarvis Taxpayers Association）會長庫佩爾（Jon Coupal）撰寫的文章指出，在許可加州放寬Medi-Cal資格審查之前，管理Medicare與Medicaid的聯邦醫療服務中心（CMS）不該輕忽大意，而是應該深入檢討與公開討論，現在這樣的黑箱作業，不只對加州納稅人不公平，對美國其他州的納稅人也不公平，無端背上不必要的債務。

評論指出，全國醫保反詐騙協會（National Health Care Anti-Fraud Association）的調查發現，聯邦醫療保險（Medicare）與聯邦醫療補助（Medicaid）因為詐騙而損失的資金，每年已經超過1000億元。加州稱為Medi-Cal的Medicaid，不僅不幫助阻止濫用，還成為幫兇之一，而CMS竟然還可能同意此舉。

這麼評論的原因之一是，新冠疫情期間，為了快速擴大保護範圍，因此Medicaid接受申請之時，得以避開社安法（Social Security Act）原本要求的審查程序，包括核對資產、收入、就業狀況，形成先入伙再確認的便宜行事。但是沒了從源頭把關的機制，卻讓Medicaid蒙受巨大損失，正如路易斯安納州衛生部最近所發現的，他們竟然讓1萬4000名根本不住在該州的人，請領了1億1200萬元的Medicaid費用。

這種錯誤只要簡單地確認申請人的地址就可以避免，但疫情導致的從寬處理，卻使得情況惡劣至此。疫情穩定之後，政府機關的首要之責就是導正Medicaid的管理方式，再度使守法成為優先目標，避免納稅人遭逢不必要的損失。但是這一點卻在加州的急切請求下破功，為了實現加州想讓Medi-Cal成為「Medicaid For All」的願望，CMS再度放水、違反社安法。

但是，不當運用廣泛認證，即已獲得Medicaid資格者，可以自動加入貧困家庭臨時援助計畫（TANF）、營養補充協助計畫（SNAP）等社福機制，現在CMS又為Medi-Cal開了方便之門，難保其他州不會有樣學樣。

其次，此次再次凸顯，加州並未從失業補助詐騙導致310億元損失的事件中學到教訓，再度在Medi-Cal上引狼入室。最後，此事引發道德與憲政爭議，加州當然可以花自己的錢無限度支援 Medi-Cal，但是想透過Medicaid挪用其他州的錢適當嗎？